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В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая - Минздрав

09.03.2020 14:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая - Минздрав

"Что касается ситуации по коронавирусу, ее по-прежнему оцениваем как контролируемую и управляемую. Больших рисков ее выхода из-под контроля не видим", - сказал Владимир Караник.

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник подчеркнул: белорусы могут быть уверены, что в нашей стране созданы все условия для выявления заболевания коронавирусом и борьбы с ним.

Вместе с тем, отметил министр, в выходные получены еще три положительных теста на наличие РНК у контактов первого уровня. На тот момент эти люди уже были в стационаре, поэтому дальнейшее распространение вируса от них минимально. Проводится дополнительное исследование. Если результаты подтвердятся, количество случаев коронавируса вырастет до девяти.

Первый в стране пациент с коронавирусом - студент из Ирана - на сегодня вылечен. Его состояние удовлетворительное. У пациентов в Витебске также признаков инфекционного процесса нет.

Все положительные результаты тестов проходят тройной контроль, то есть перепроверяются тест-системами трех производителей, чтобы исключить любые сомнения. Более того, часть отрицательных результатов контролируются дополнительно.

Недавно издан клинический протокол по наблюдению, диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Он разослан во все учреждения здравоохранения, в том числе частной формы собственности.

По словам министра, тактика наблюдения за контактами первого уровня оправданна. В Беларуси продолжат санэпидмероприятия, а также наблюдение за пациентами с признаками коронавируса.

Как отметил представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев, несмотря на значительный рост новых случаев заболевания в некоторых странах, опыт в том числе Китая показывает, что можно снизить риск распространения инфекции и повернуть ситуацию вспять. Беларусь в этом плане выполняет все рекомендации ВОЗ. В результате распространения вируса среди населения нет. Кроме того, очень важны сбалансированные меры от правительств, чтобы снизить негативные последствия в социально-экономическом плане.

 
Теги: Витебск
 
 
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  В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая, заявил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА. "Что касается...
 
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