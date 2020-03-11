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Как восстановить силы после вирусных инфекций. Советы от врачей

11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Как восстановить силы после вирусных инфекций. Советы от врачей

После перенесенной вирусной инфекции  организму требуется около  двух недель, чтобы полностью восстановиться.

Врач-инфекционист городской поликлиники № 5 г. Гродно Юлия Коханая  советует для этого  пить  больше жидкости. Ведь  организм  еще продолжает выводить токсины, образовавшиеся под воздействием вируса. Подойдут черный или зеленый чай, отвар шиповника. Можно пить обычную воду – в течение дня не менее 2 литров.
 
Рацион в первые дни после болезни должен включать больше овощей и каш. Благодаря высокому содержанию клетчатки, эти продукты также помогают организму выводить токсины. В меню  должны быть белковые блюда: рыба и молочные продукты.
 

Прогулки на свежем воздухе поднимают общий тонус организма и улучшают обмен веществ.
После выздоровления желательно принять курс поливитаминного комплекса. Витамины помогут поддержать иммунную систему.

Елена ГУЗЕНЬ

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно
 
 
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После перенесенной вирусной инфекции  организму требуется около  двух недель, чтобы полностью восстановиться. Врач-инфекционист городской поликлиники № 5 г....
 
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