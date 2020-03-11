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Как восстановить силы после вирусных инфекций. Советы от врачей
11.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
После перенесенной вирусной инфекции организму требуется около двух недель, чтобы полностью восстановиться.
Врач-инфекционист городской поликлиники № 5 г. Гродно Юлия Коханая советует для этого пить больше жидкости. Ведь организм еще продолжает выводить токсины, образовавшиеся под воздействием вируса. Подойдут черный или зеленый чай, отвар шиповника. Можно пить обычную воду – в течение дня не менее 2 литров.
Прогулки на свежем воздухе поднимают общий тонус организма и улучшают обмен веществ.
Елена ГУЗЕНЬ
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После перенесенной вирусной инфекции организму требуется около двух недель, чтобы полностью восстановиться. Врач-инфекционист городской поликлиники № 5 г....
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