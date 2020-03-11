Как восстановить силы после вирусных инфекций. Советы от врачей

Источник материала: Вороновская газета





После перенесенной вирусной инфекции организму требуется около двух недель, чтобы полностью восстановиться.

Врач-инфекционист городской поликлиники № 5 г. Гродно Юлия Коханая советует для этого пить больше жидкости. Ведь организм еще продолжает выводить токсины, образовавшиеся под воздействием вируса. Подойдут черный или зеленый чай, отвар шиповника. Можно пить обычную воду – в течение дня не менее 2 литров.

Рацион в первые дни после болезни должен включать больше овощей и каш. Благодаря высокому содержанию клетчатки, эти продукты также помогают организму выводить токсины. В меню должны быть белковые блюда: рыба и молочные продукты. в первые дни после болезни должен включать больше овощей и каш. Благодаря высокому содержанию клетчатки, эти продукты также помогают организму выводить токсины. В меню должны быть белковые блюда: рыба и молочные продукты.

Прогулки на свежем воздухе поднимают общий тонус организма и улучшают обмен веществ.

После выздоровления желательно принять курс поливитаминного комплекса. Витамины помогут поддержать иммунную систему.

Елена ГУЗЕНЬ

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