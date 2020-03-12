ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос ГЕБРЕИСУС заявил, что вспышку коронавируса уже можно характеризовать как пандемию. «Мы глубоко обеспокоены тем, как быстро распространяется коронавирус, и бездействием в его отношении», — подчеркнул он. При этом страны еще могут изменить течение ситуации.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл РАЙАН подчеркнул, что использование слова «пандемия» не меняет того, какие меры принимаются в борьбе с коронавирусом. По его словам, сейчас на передовой в этой войне находятся Италия и Иран, однако скоро такая же участь может постичь и другие страны.

Ранее Гебреисус заявлял, что распространение коронавирусной инфекции может стать первой пандемией в истории, которую можно взять под контроль.

Слово «пандемия» (греч. Πανδημία) имеет греческое происхождения, которое означает «весь народ». Под пандемией принято понимать болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть населения. Специалисты используют данный термин в тех случаях, когда болезнь распространяется в разных уголках планеты одновременно.

Нежеланная корона. Что ждет мировую экономику из-за эпидемии нового вируса? Подробнее

В каких случаях ВОЗ объявляет пандемию?

Решение о переводе эпидемии в разряд пандемии принимается на основании географической распространенности вируса, осложнений, которые он вызывает, и его влияния на общество в целом. Нынешняя вспышка COVID-19 затронула около 30 стран и вполне подходит под то определение пандемии, которым ВОЗ пользовалась до недавнего времени. Однако во Всемирной организации здравоохранения пока заявляют, что ситуацию с новым коронавирусом все еще можно назвать эпидемией с множественными очагами.