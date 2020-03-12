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Ограничение массовых мероприятий и доплаты медработникам — Владимир Караник рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом
12.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент
Министр подробно рассказал о том, какие профилактические меры уже приняты в стране, какие — предлагаются, каково состояние тех, кто заразился вирусом.
О заболевших коронавирусом
Все пациенты в Беларуси, у которых выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты.
Новые случаи, которые фиксируются, — среди тех, кто контактировал с заболевшими и кто уже изолирован. «У них заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем, скорее всего, не знали бы», — отметил министр.
Про ограничение на проведение массовых мероприятий
Минздрав рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий в стране. «Мы считаем, что проведение культурно-массовых мероприятий следует ограничить на время, пока все не успокоится и будет понятно, как развивается ситуация у наших соседей», — сказал Владимир Караник.
На вопрос, какие именно мероприятия будут отнесены к массовым, он ответил, что решение будет приниматься в каждом конкретном случае.
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Ограничение массовых мероприятий и доплаты медработникам — Владимир Караник рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает...
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