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Ограничение массовых мероприятий и доплаты медработникам — Владимир Караник рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом

12.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ограничение массовых мероприятий и доплаты медработникам — Владимир Караник рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.
 
Министр подробно рассказал о том, какие профилактические меры уже приняты в стране, какие — предлагаются, каково состояние тех, кто заразился вирусом.

О заболевших коронавирусом

Все пациенты в Беларуси, у которых выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты.

Новые случаи, которые фиксируются, — среди тех, кто контактировал с заболевшими и кто уже изолирован. «У них заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем, скорее всего, не знали бы», — отметил министр.

Про ограничение на проведение массовых мероприятий

Минздрав рекомендует ограничить проведение массовых мероприятий в стране. «Мы считаем, что проведение культурно-массовых мероприятий следует ограничить на время, пока все не успокоится и будет понятно, как развивается ситуация у наших соседей», — сказал Владимир Караник.

 
Ограничение массовых мероприятий и доплаты медработникам — Владимир Караник рассказал о новых мерах в связи с коронавирусом
 
 
На вопрос, какие именно мероприятия будут отнесены к массовым, он ответил, что решение будет приниматься в каждом конкретном случае.

 
 
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Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. Об этом заявил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает...
 
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