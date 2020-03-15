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Заболевание коронавирусом в Ошмянах не подтвердилось. Сотрудники пункта пропуска Каменный Лог госпитализированы для проведения карантинных мероприятий

15.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Заболевание коронавирусом в Ошмянах не подтвердилось. Сотрудники пункта пропуска Каменный Лог госпитализированы для проведения карантинных мероприятий

В соцсетях очередное обсуждение про наличие подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, на этот раз, якобы, в Ошмянской ЦРБ, сообщает телеграм-канал Гродно Медиа Group.

Как сообщили в управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, 12.03.2020 года в инфекционное отделение Ошмянской ЦРБ госпитализированы 4 сотрудника пункта пропуска Каменный Лог для проведения карантинных мероприятий.

Сотрудники данного пункта пропуска находились в контакте с проехавшим через границу гражданином, у которого позже оказался положительным анализ на коронаровирус.

Все четверо сотрудников пункта пропуска Каменный Лог здоровы, обследованы, по результатам анализов коронавирус у них не обнаружен. За ними продолжается динамическое наблюдение.

#коронавирус #новости регионов
По информации телеграм-канала Гродно Медиа Group
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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В соцсетях очередное обсуждение про наличие подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, на этот раз, якобы, в Ошмянской ЦРБ, сообщает телеграм-канал Гродно...
 
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