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Заболевание коронавирусом в Ошмянах не подтвердилось. Сотрудники пункта пропуска Каменный Лог госпитализированы для проведения карантинных мероприятий
15.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В соцсетях очередное обсуждение про наличие подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, на этот раз, якобы, в Ошмянской ЦРБ, сообщает
Как сообщили в управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, 12.03.2020 года в инфекционное отделение Ошмянской ЦРБ госпитализированы 4 сотрудника пункта пропуска Каменный Лог для проведения карантинных мероприятий.
Сотрудники данного пункта пропуска находились в контакте с проехавшим через границу гражданином, у которого позже оказался положительным анализ на
Все четверо сотрудников пункта пропуска Каменный Лог здоровы, обследованы, по результатам анализов коронавирус у них не обнаружен. За ними продолжается динамическое наблюдение.
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Заболевание коронавирусом в Ошмянах не подтвердилось. Сотрудники пункта пропуска Каменный Лог госпитализированы для проведения карантинных мероприятий
В соцсетях очередное обсуждение про наличие подтвержденных фактов заболевания коронавирусом, на этот раз, якобы, в Ошмянской ЦРБ, сообщает телеграм-канал Гродно...
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