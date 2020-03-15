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Не паникуйте: вылечившаяся от коронавируса американка дала совет не бояться COVID-19

15.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Не паникуйте: вылечившаяся от коронавируса американка дала совет не бояться COVID-19

Жительница США Элизабет Шнайдер, проживающая в Сиэтле, излечилась от коронавируса и призвала всех не бояться и не поддаваться панике, сообщает Fox News.

По словам 37-летней Шнайдер, сначала у неё появились симптомы гриппа. Это произошло спустя три дня после посещения вечеринки.

«Я проснулась и почувствовала себя уставшей, но это было не более чем то, что вы обычно чувствуете, когда вам приходится вставать и идти на работу после насыщенных выходных», – пояснила женщина.

Примерно к полудню она ощутила головную боль и жар, её знобило, болело всё тело. Шнайдер решила пойти домой.

Она измерила температуру, градусник показал 39,4.

«В этот момент меня начало знобить, я почувствовала покалывание в руках и ногах», – рассказала она.

Женщина решила купить в аптеке безрецептурные лекарства от гриппа, в итоге лихорадка отступила.

Позже стало известно, что на той же вечеринке заразились ещё пять человек ( у всех были одинаковые симптомы). Тогда Шнайдер, каждый день читавшая новости о коронавирусе, поняла, что у неё не грипп, а именно COVID-19.

Женщина сделала тест на коронавирус, он дал положительный результат.

Правда, к этому времени симптомы уже исчезли, а врачи посоветовали ей просто оставаться дома как минимум семь дней.

«Мой главный совет для всех – пожалуйста, не паникуйте, – сказала она. – Да, это вирус, который является относительно новым и малоизвестным, но если у вас нет каких-либо хронических заболеваний, у вас будут всего лишь лёгкие проявления этого вируса, как у меня, поэтому стоит взглянуть на это с другой стороны».

Шнайдер ещё раз напомнила, что к тому времени, когда тесты подтвердили, что у неё был коронавирус, она уже выздоровела и чувствовала себя хорошо.

«У меня были все типичные симптомы, которые можно было бы ожидать от противного гриппа — у меня были боли в теле, у меня была усталость, у меня была головная боль. Я очень устала. У меня однажды была тошнота», — сказала она. «Но я, честно говоря, не подозревал, что это был коронавирус».

Женщина высказала мнение, что COVID-19 вызывает беспокойство из-за того, что он новый и непонятно, как его лечить, поэтому люди паникуют. Однако на самом деле стоит поберечь свои нервы и гнать от себя дурные мысли.

«Если ваши симптомы не опасны для жизни, просто оставайтесь дома, возьмите безрецептурные лекарства от простуды, пейте много воды, много отдыхайте и смотрите сериалы», – добавила Шнайдер.

ont.by

 
 
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Жительница США Элизабет Шнайдер, проживающая в Сиэтле, излечилась от коронавируса и призвала всех не бояться и не поддаваться панике, сообщает Fox News. По словам...
 
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