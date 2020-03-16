Пока Минздрав Беларуси молчит, рассказываем, что происходит в мире и как сражаются с коронавирусом

Источник материала: Виртуальный Брест

В условиях полной информационной изоляции на выходных ( кроме этого ) мы вынуждены опираться на информацию, поступающую из международных источников. Ах да, ещё вот, в про Гродно есть кое что, там кое где ввели карантин . В остальном - всё спокойно. А между тем, уже все страны со всех сторон перекрыли границы с Беларусью.





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Утренний обзор ситуации у нас по ссылке , предыдущий вот тут , а ещё раньше вот здесь . Как обычно, новые сообщения добавляются снизу списка. Итак, продолжаем...

Министерство спорта и туризма Беларуси пояснило механизмы отказа от туристических поездок из-за коронавируса . Турист может в любой момент расторгнуть договор и отказаться от поездки, если у него возникли опасения.

. Турист может в любой момент расторгнуть договор и отказаться от поездки, если у него возникли опасения. Москва проинформировала Минск о мерах по борьбе с распространением коронавируса в рабочем порядке 15 марта - пресс-секретарь премьера Беларуси

в рабочем порядке 15 марта - пресс-секретарь премьера Беларуси Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал неоправданно преувеличенным внимание к теме коронавируса. "Чего бояться? У нас 100 тысяч человек умирает от туберкулеза, и что-то никто не боится, не слышно о мерах предосторожности. Существуют определенные правила, как можно общаться с человеком с открытой формой (туберкулеза), а так-то все, тишина полная", - сказал священник в эфире радио "Радонеж".

Быстровозводимый инфекционный госпиталь для взрослых построят в Хабаровском крае за три месяца — глава региона Сергей Фургал

В Мурманске с предварительно положительным результатом на коронавирус госпитализирован ирландец — Оперштаб

госпитализирован ирландец — Оперштаб Казахстанский "Барыс" подтвердил отказ от участия во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса , сообщает пресс-служба клуба.

, сообщает пресс-служба клуба. Минск после решения Москвы закрыть границу из-за коронавируса примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться - пресс-секретарь премьера Беларуси.

Министр здравоохранения Польши: На этой неделе у нас будет четырехзначный результат инфицированных

В Гродненской области отменяют массовые мероприятия с участием детей

Кабмин Армении вероятно примет решение о введении режима ЧП из-за коронавируса - Пашинян

В Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Их зафиксировали в Черновицкой области.

У эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружили ни у кого, все здоровы. По прибытию в Борисполь, всем пассажирам провели экспресс-тесты на Covid-19, все 123 теста оказались отрицательными. Теперь, все прибывшие из Италии, пробудут в изоляции 14 дней, каждый у себя дома.

Одесса вслед за Львовом также закрывает большинство учреждений и заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек с 16 марта.

Подтвержденные случаи заражения вирусом COVID-19 в Швейцарии. 26.02.2020: - 1 06.03.2020: - 214 16.03.2020: - 2217

Глава аптечного холдинга "Неофарм", работающего под брендами "Неофарм" и "Столички" в Центральном и Северо-западном округах России, Евгений Нифантьев рассказал о недостаточном количестве медицинских масок.

Disney сообщил о временном закрытии магазинов и отелей в Северной Америке/ «В соответствии с указаниями штатов и федеральными указаниями в качестве меры предосторожности в интересах наших гостей и персонала мы проводим закрытие всех магазинов Disney в Северной Америке начиная с 17 марта», – говорится в заявлении компании. Кроме того, отели, которыми владеет и руководит Disney закроются в 17.00 в пятницу. Сообщается, что гости по-прежнему смогут совершать покупки в онлайн-магазинах Disney.

Страховые компании в России начинают страховать на случай выявления коронавируса

"Магнит" предупредил о рисках для цепочки поставок от ограничений из-за коронавируса

Коронавирус выявили во всех провинциях Канады — газета The Globe and Mail

БГМУ отменяет все лекции на неопределённый срок.

В Курской области запретили массовые мероприятия с участием более 500 человек

Китайские медицинские эксперты заявляют, что влияние погоды на уровень коронавирусной инфекции не было подтверждено - Reuters

В автобусах и троллейбусах Вильнюса запрещено ездить стоя.

В Уфе за три месяца построят новую инфекционную больницу. Положение об оперативном утверждении плана мероприятий по строительству инфекционной клиники стало одним из пунктов распоряжения главы республики, которое сегодня на оперативном совещании в Правительстве подписал Радий Хабиров.

Министерство образования Беларуси информирует об усилении санитарно-профилактических мер во всех учреждениях образования, рекомендовано ограничить посещение, отказаться от проведения массовых мероприятий и, по возможности, ограничить передвижение в самих учреждениях. При малейших признаках простудных заболеваний незамедлительно показаться врачу. Подробнее по ссылке

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Австрии увеличилось за сутки с 860 до 959 — власти

Студентов Горного университета в Екатеринбурге отправили на каникулы из-за коронавируса

Президент Казахстана Токаев выступил с обращением. Рассказал о режиме чрезвычайного происшествия. «Многие строили планы... но придётся отказаться». 300 миллиардов тенге выделят на новые рабочие места. Токаев попросил сохранять спокойствие. И пообещал наказание для провокаторов.

Первая смерть от COVID-2019 в Бахрейне.

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ объявила о закрытии всех судов во Франции с понедельника за исключением тех, которые ведут "важнейшие судебные процессы", сообщает газета Monde.

Пока министр здравоохранения Польши заявляет, что счёт заражённых в стране до конца недели дойдёт до тысячи, Минздрав Беларуси уже 45 часов не сообщает вообще ничего о количестве заболевших и их состоянии.

Беларуси уже 45 часов не сообщает вообще ничего о количестве заболевших и их состоянии. Екатеринбург закрывает школы и детские сады из-за коронавируса.

В Красноярске предварительно выявлен первый случай COVID-2019 — пресс-служба.

Лукашенко прокомментировал развитие ситуации с коронавирусом

Эпидемия коронавируса – беспрецедентная ЧС в послевоенной истории Италии – премьер Конте

Власти Бурятии ввели запрет на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. "Под ограничение попадают городские мероприятия с количеством участников свыше 750 человек и районные - с числом участников свыше 250. Ограничительные меры приняты с открытой датой до стабилизации эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции в мире", - сообщает пресс-служба правительства республики.

республики. Центробанк Казахстана сегодня ослабил тенге к доллару на 6,6% до 434,4 тенге за доллар. Ставка рефинансирования пока остается прежней - 12%, после ее повышения на прошлой неделе на 2,75%

На время карантина в Украине перестанут регистрировать браки. Минюст сообщает, что с 12 марта по 3 апреля работа ЗАГСов будет ограничена вопросами регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов. Распишут только тех, кто подал заявление до 13 марта.

У двух британских военнослужащих на базе в Акротири (Кипр) обнаружены позитивные тесты на коронавирус . Они прилетели из Великобритании в пятницу. Теперь все прилетающие на базу с родины будут проходить 14-дневный карантин.