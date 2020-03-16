За выходные количество зараженнных коронавирусом в Беларуси выросло до 36

Источник материала: Аргументы и факты

На 16 марта в Беларуси зарегистрировано 36 пациентов с положительным лабораторным тестом на наличие РНК коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава Беларуси.

COVID-19 лабораторно зарегистрирован у пяти студентов БГУ, у которых предварительный тест дал положительный результат на коронавирус, а повторный анализ подтвердил наличие РНК вируса. Однако ни у кого из них клинических проявлений болезни не выявлено. За выходные зарегистрированы положительные тесты у 4-х граждан Беларуси: они прибыли в страну из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы.

Напомним, что три пациента, у которых был коронавирус, уже выписаны, еще трое готовятся к выписке. У 8 имеются минимальные признаки инфекционного процесса, проводится необходимая терапия согласно утвержденной инструкции. Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой. У остальных пациентов признаков инфекционного процесса нет.

За последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего, с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тыс. тестов на COVID-19.

Пресс-служба отметила, что размещение иностранных студентов (из угрожаемых по коранавирусу стран) в контакт-центры себя оправдало. На сегодняшний день в Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье» находится 128 человек, в оздоровительном комплексе БГУ «Бригантина» - 153, свободных мест вполне достаточно для завершения данного типа ограничительных мероприятий.