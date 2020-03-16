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В США первый доброволец получит экспериментальную вакцину против коронавируса
16.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В США первый доброволец получит 16 марта экспериментальную дозу вакцины против
Всего в испытаниях в исследовательском центре Сиэтла согласились принять участие 45 волонтёров. Они получат разные дозы вакцины.
Вероятность заражения исключена, цель – выявить побочные эффекты. Хотя бы временную вакцину от коронавируса сейчас стремятся создать учёные по всему миру.
Накануне о получении антитела к коронавирусу заявили в Нидерландах. Медики полагают, что для полноценного внедрения потенциальной вакцины потребуется год-полтора.
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В США первый доброволец получит 16 марта экспериментальную дозу вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в испытаниях в...
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