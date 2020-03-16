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Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко и Чаплина

16.03.2020 19:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Патологоанатом объяснил внезапную смерть Децла, Доренко и Чаплина
АиФ-Россия

Причиной внезапных смертей рэпера Децла, журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина стали скрытно протекавшие болезни. Об этом заявил глава Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский, сообщает МК.

Кактурский напомнил, что у Доренко была аневризма аорты, отметив, что это вещь непредсказуемая, а у Чаплина - серьезные проблемы с сердцем.

По словам медика, скоропостижная смерть — распространенное явление, есть люди, предрасположенные к этому, чаще всего - с поражением сердца.

Также Лев Кактурский рассказал, что гораздо больше внезапных смертей происходят поздней осенью и ранней весной, среди дней недели лидирует понедельник, а среди суточных ритмов – ночь.

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35-летний Кирилл Толмацкий, известный как рэпер Децл, умер 4 февраля прошлого года после концерта в Ижевске из-за внезапной остановки сердца.

Сергей Доренко скончался 9 мая минувшего года, когда ехал на мотоцикле по Москве. Ему было 59 лет. Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни 26 января.

 
 
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По словам медика, скоропостижная смерть — распространенное явление, и есть люди, предрасположенные к этому, чаще всего - с поражением сердца.
 
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