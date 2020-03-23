Предприятия «Беллегпрома» изготовили более 4,5 млн масок

Источник материала: Вороновская газета





Предприятия концерна «Беллегпром» изготовили более 4,5 млн санитарно-гигиенических масок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Беллегпрома».

«В сутки изготавливается около 300 тыс. медицинских изделий, что позволяет закрыть спрос внутри страны. По информации Минздрава, ажиотажного спроса на маски в аптеках нет. Однако предприятия «Беллегпрома» производство медицинских изделий не останавливают, формируя адекватный стратегический запас», — отметили в концерне.

В основном предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.

Наряду с этим ОАО «МедЛен» наладил выпуск одноразовых масок. Они трехслойные: наружный и нижний покровный слои изготавливаются из нетканого материала «СпанБел» ОАО «СветлогорскХимволокно», внутренний слой — хлопковый материал также белорусского производства ООО «Медватфарм».

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