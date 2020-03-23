ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Предприятия «Беллегпрома» изготовили более 4,5 млн масок

23.03.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Предприятия «Беллегпрома» изготовили более 4,5 млн масок

 Предприятия концерна «Беллегпром» изготовили более 4,5 млн санитарно-гигиенических масок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Беллегпрома».

«В сутки изготавливается около 300 тыс. медицинских изделий, что позволяет закрыть спрос внутри страны. По информации Минздрава, ажиотажного спроса на маски в аптеках нет. Однако предприятия «Беллегпрома» производство медицинских изделий не останавливают, формируя адекватный стратегический запас», — отметили в концерне.

В основном предприятия изготавливают маски из хлопка, они четырехслойные, многоразовые, их можно стерилизовать.

Наряду с этим ОАО «МедЛен» наладил выпуск одноразовых масок. Они трехслойные: наружный и нижний покровный слои изготавливаются из нетканого материала «СпанБел» ОАО «СветлогорскХимволокно», внутренний слой — хлопковый материал также белорусского производства ООО «Медватфарм».

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Предприятия концерна «Беллегпром» изготовили более 4,5 млн санитарно-гигиенических масок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе «Беллегпрома». «В сутки изготавливается...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика