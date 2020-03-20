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Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов

20.03.2020 17:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов врача. Соответствующее письмо за подписью первого замминистра здравоохранения Дмитрия Пиневича размещено на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Минздрав ввел временный порядок оформления электронных рецептов

Электронный рецепт выписывается дистанционно, без электронной цифровой подписи (это разрешение является временной мерой и действует до особого распоряжения).

Это актуально, в частности, для пациентов с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в рецептах на лекарства для постоянного приема, ранее назначенные врачом. Как пояснили в Минздраве, для оформления электронного рецепта пациенту нужно позвонить своему врачу, тот задаст уточняющие вопросы. И если в состоянии здоровья пациента нет изменений, доктор дистанционно выпишет электронный рецепт. Это позволит этой категории граждан избежать посещения поликлиники с одной лишь целью - оформление рецепта.

Вместе с тем Минздрав разъясняет, что эта норма распространяется исключительно на лекарства, реализуемые за полную стоимость. Есть и исключения, они касаются в том числе препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества. "Реализация лекарственных средств за полную стоимость осуществляется при предъявлении карты для медицинского обслуживания. Предъявление дубликата электронного рецепта врача на бумажном носителе не требуется", - уточняется в письме.

При этом медработник должен спросить у пациента, есть ли у него карта для медицинского обслуживания, а также уточнить перечень лекарств за полную стоимость, которые необходимы и были ранее рекомендованы врачом.

Если у пациента нет карты для медобслуживания, оформляется бланк рецепта врача (формы 1) на бумажном носителе и доставляется пациенту на дом. При этом предлагается получить такую карту в организации здравоохранения после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Об отмене временного порядка оформления электронного рецепта врача Минздрав проинформирует дополнительно.

Перечень аптечных сетей, в которых можно приобрести лекарственные средства по электронному рецепту, размещен на сайте Минздрава и Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения (подраздел "АИС Электронный рецепт" раздела "Электронное здравоохранение").

 
 
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