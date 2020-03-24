Организована выписка и доставка медицинских рецептов на дом

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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УЗ «Несвижская ЦРБ» напоминает! Если вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру (тел. регистратуры районной поликлиники: 5-12-90, 5-16-49, 6-10-60) или в амбулаторию по месту жительства, оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон), с вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

Диспансерной группе лиц старше 60 лет необходимо ограничить посещения мест массового пребывания людей, в том числе амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения.

Воздержаться от плановых посещений амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения родителям со здоровыми детьми, беременным женщинам.

Оформление выписок из медицинских документов организовано по онлайн-заявкам на интернет-сайте УЗ «Несвижская ЦРБ» nesvizh-hospital.by с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте (справки по телефону 6-81-96).