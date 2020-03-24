Подростки могут обратиться к врачам анонимно

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На базе УЗ «Несвижская ЦРБ» действует Центр здоровья подростков и молодёжи «МедВед», в котором молодым людям окажут специализированную помощь и помогут разобраться со многими проблемами на индивидуальном уровне.

В нашем центре опытные консультанты выслушают, помогут разобраться в сложившейся ситуации, ответят на волнующие вопросы, помогут наметить пути решения проблем и выход из сложной ситуации. Бесплатно. Анонимно. Конфиденциально.



Любой подросток может прийти в центр или позвонить по телефону 2-14-29 в любое удобное время с 8:00 до 16:30 (суббота и воскресенье — выходной).

Специалисты центра также ведут анонимный прием — уролог Андрей Кузьмич (вторник, четверг — с 15.00 до 16.00);

нарколог Елена Виноградова (понедельник, среда — с 14.00 до 15.00); психолог Наталья Гращенко (понедельник, среда — с 14.00 до 15.00); гинеколог Юлия Марчук (среда, пятница — с 12.00 до 13.00); подростковый врач Лариса Нехведович (вторник, четверг — с 15.00 до 16.00);

валеолог Валентин Ивашкевич (понедельник, среда — с 15.00 до 16.00).

Здоровье — один из важнейших компонентов человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного социального и экономического развития.





Подростковый возраст — это время больших изменений и трудностей. Он считается одним из периодов наибольшей уязвимости. Специфические потребности подростков часто не принимаются во внимание, т.к. они обычно помещаются в одну категорию вместе либо детьми, либо взрослыми.

Проблема формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи является наиболее актуальной на сегодняшний день. Современные жизненные условия выдвигают повышенные требования к здоровью молодёжи. Поэтому главное для молодых людей — быть здоровыми.

Процесс формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) конкретного человека включает в себя три важнейших этапа:

– формирование положительной мотивации сохранить и укрепить здоровье;

– формирование валеологической компетентности;

– конкретная деятельность, направленная на формирование, сохранение и укрепление здоровья.

Приобщение человека к здоровому образу жизни следует начинать с формирования у него мотивации здоровья. Забота о здоровье, его укреплении должна стать ценностным мотивом, формирующим, регулирующим и контролирующим образ жизни человека.

Есть ли мотивы здорового образа жизни у молодежи? Понимание здорового образа жизни сводиться в основном к хорошо известным положениям: больше двигаться, беречь нервы, закаляться, не пить, не курить, не принимать наркотики и т. д. Однако это понимание не стало для многих руководством в поведении. Это связано с тем, что рекомендации по здоровому образу жизни преподносятся в назидательной форме и не вызывает положительных эмоций, сами взрослые редко придерживаются указанных правил в повседневной жизни. Курение сигарет и неумеренное употребление пива расцениваются как «престижный» атрибут молодежной культуры. Поэтому формирование здорового образа жизни у молодежи требует усилий. Эффект этих усилий проецируется на будущее. Инвестиции в здоровье молодёжи приносит не только непосредственную пользу (улучшение здоровья), но также и преимущества в долгосрочной перспективе (обеспечение более продуктивного общества в будущем). Здоровый образ жизни молодого поколения является залогом здоровья нации в целом.

Наталья Гращенко, психолог УЗ «Несвижская ЦРБ».