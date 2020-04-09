Смотрите, как более 200 человек стараются обеспечить Брест масками (и это получается)

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 9 апреля 2020 года глава Брестского городского комитета Александр Рогачук посетил швейное предприятие ОДО «ПАНДА», которое является лидером на данный момент в производстве медицинских и бытовых масок в Бресте, и планирует выйти на 70 тысяч в сутки. Всего, к слову, по городу поставлена задача - 200 тысяч в сутки. К работе подключились и другие фирмы.

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В данный момент ещё наблюдаются перебои в аптеках с масками, они появляются, но быстро раскупаются. Однако скоро ситуация будет нормализована - на пошив брошены все силы, тем более, что всё равно другие заказы приостановлены, и эта работа позволяет брестским швейникам остаться "на плаву".





В процессе общения директору ОДО «ПАНДА» задали вопрос - почему наши маски сейчас имеют себестоимость 1,2 рубля, тогда как до пандемии было ниже 50 копеек. Ответ был получен - раньше для производства в Китае использовали дорогостоящее оборудование, позволяющее автоматизировать процесс, сейчас такие предприятия тоже загружены, но всё равно не успевают обеспечить мировой спрос, который резко возрос.





Пришлось взяться за "ручную" работу, она хоть и дороже, но зато маски будут в наличии. Купить оборудование, между тем, можно, но это долго, и главное, нет уверенности, что через месяц уже не спадёт спрос на маски, поэтому пока этот вариант не рассматривается. Будут шить своими силами.





Сейчас маски отгружаются в аптеки, брестским предприятиям, уходят на благотворительные проекты. В процессе пошива задействованы около 200 человек, всего же на предприятии работают более 400. После того, как будет излишек, и Брест обеспечат, маски можно будет отгружать в другие города области.