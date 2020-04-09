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Смотрите, как более 200 человек стараются обеспечить Брест масками (и это получается)

09.04.2020 12:34 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 9 апреля 2020 года глава Брестского городского комитета Александр Рогачук посетил швейное предприятие ОДО «ПАНДА», которое является лидером на данный момент в производстве медицинских и бытовых масок в Бресте, и планирует выйти на 70 тысяч в сутки. Всего, к слову, по городу поставлена задача - 200 тысяч в сутки. К работе подключились и другие фирмы.

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В данный момент ещё наблюдаются перебои в аптеках с масками, они появляются, но быстро раскупаются. Однако скоро ситуация будет нормализована - на пошив брошены все силы, тем более, что всё равно другие заказы приостановлены, и эта работа позволяет брестским швейникам остаться "на плаву".

Смотрите, как более 200 человек стараются обеспечить Брест масками (и это получается)

В процессе общения директору ОДО «ПАНДА» задали вопрос - почему наши маски сейчас имеют себестоимость 1,2 рубля, тогда как до пандемии было ниже 50 копеек. Ответ был получен - раньше для производства в Китае использовали дорогостоящее оборудование, позволяющее автоматизировать процесс, сейчас такие предприятия тоже загружены, но всё равно не успевают обеспечить мировой спрос, который резко возрос.

Смотрите, как более 200 человек стараются обеспечить Брест масками (и это получается)

Пришлось взяться за "ручную" работу, она хоть и дороже, но зато маски будут в наличии. Купить оборудование, между тем, можно, но это долго, и главное, нет уверенности, что через месяц уже не спадёт спрос на маски, поэтому пока этот вариант не рассматривается. Будут шить своими силами.

Смотрите, как более 200 человек стараются обеспечить Брест масками (и это получается)

Сейчас маски отгружаются в аптеки, брестским предприятиям, уходят на благотворительные проекты. В процессе пошива задействованы около 200 человек, всего же на предприятии работают более 400. После того, как будет излишек, и Брест обеспечат, маски можно будет отгружать в другие города области.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 9 апреля 2020 года глава Брестского городского комитета Александр Рогачук посетил швейное предприятие ОДО «ПАНДА», которое является лидером на данный...
 
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