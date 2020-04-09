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Караник: пик эпидемии COVID-19 в Беларуси впереди. Когда ждать?

09.04.2020 14:38 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Караник: пик эпидемии COVID-19 в Беларуси впереди. Когда ждать?

"У нас есть методика прогнозирования и действий при различных вариантах развития событий. Мы думаем, что на пик мы выйдем в конце апреля - начале мая", - сказал Владимир Караник.

Министр подчеркнул, что это новый вирус и сложно сказать, сколько человек к нему восприимчивы. Главная задача на сегодняшний день - не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы все нуждающиеся могли получить медицинскую помощь.

 
 
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  Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля - начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает...
 
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