Новый компьютерный томограф заработал в Брестской детской областной больнице

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской детской областной больнице установили новый компьютерный томограф. С работой аппарата сегодня ознакомился председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.





Анатолий Лис подчеркнул значимость развития медицинской помощи детям. Для Брестской области это особенно важно, поскольку в регионе самый большой процент детского населения в республике - 21,6%. "Детская областная больница должна иметь современное оборудование для качественной диагностики, применять современные методы лечения. Она рассчитана на 270 коек, при этом функционируют 417. Было принято решение о строительстве нового корпуса. Также по линии Министерства здравоохранения поставлен новый компьютерный томограф стоимостью Br833 тыс. Аппарат востребован, будет работать в две смены", - сказал председатель Брестского облисполкома. Он добавил, что для установки нового оборудования была возведена пристройка. На эти цели было направлено Br630.