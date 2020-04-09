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Новый компьютерный томограф заработал в Брестской детской областной больнице

09.04.2020 12:34 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской детской областной больнице установили новый компьютерный томограф. С работой аппарата сегодня ознакомился председатель облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.

Новый компьютерный томограф заработал в Брестской детской областной больнице

Анатолий Лис подчеркнул значимость развития медицинской помощи детям. Для Брестской области это особенно важно, поскольку в регионе самый большой процент детского населения в республике - 21,6%. "Детская областная больница должна иметь современное оборудование для качественной диагностики, применять современные методы лечения. Она рассчитана на 270 коек, при этом функционируют 417. Было принято решение о строительстве нового корпуса. Также по линии Министерства здравоохранения поставлен новый компьютерный томограф стоимостью Br833 тыс. Аппарат востребован, будет работать в две смены", - сказал председатель Брестского облисполкома. Он добавил, что для установки нового оборудования была возведена пристройка. На эти цели было направлено Br630.

 
 
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  В Брестской детской областной больнице установили новый компьютерный томограф. С работой аппарата сегодня ознакомился председатель облисполкома Анатолий Лис,...
 
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