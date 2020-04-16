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«Ни один санаторий не закрыт на карантин»: Белорусские здравницы снижают цены на путевки на 10-40%

16.04.2020 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Белорусские санатории снижают цены на путевки из-за падения спроса на путевки на апрель-май. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время стрима «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19».

«Ни один санаторий не закрыт на карантин»: Белорусские здравницы снижают цены на путевки на 10-40%

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения
«Все здравницы снижают цены от 10% до 40% на путевки в целом или на определенные виды услуг. Скидки введены из-за массовых отказов и отмены бронирования на апрель-май.»

 

Также Геннадий Болбатовский сообщил, что среди белорусских здравниц нет закрытых на карантин. При этом повсеместно применяются методы социального дистанцирования, увеличены интервалы между мероприятиями, проводится постоянная санобработка.

Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения
«На карантин не закрыт ни один санаторий. Но есть несколько санаториев, которые приняли ограничительные меры, и два санатория, которые по решению собственников приостановили деятельность в связи с низкой загрузкой.»

Фото: санаторий «Ружанский»

ОНТ

 

 
 
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Белорусские санатории снижают цены на путевки из-за падения спроса на путевки на апрель-май. Об этом сообщил директор Республиканского центра по...
 
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