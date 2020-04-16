ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Присоединяйтесь к добросердечному марафону «#СпасибоМедикам»!

16.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Присоединяйтесь к добросердечному марафону «#СпасибоМедикам»!

 

ОО «БРСМ» и РУП «Белпочта» приглашает всех отправить медработникам открытки со словами поддержки и благодарности. Всем: врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медперсоналу, а также водителям неотложек за их профессионализм и добрые сердца, за их круглосуточный труд в борьбе за здоровье и жизни наших земляков.

В акции активно участвуют юные пинчане.

Присоединяйтесь к добросердечному марафону «#СпасибоМедикам»!

Присоединяйтесь к добросердечному марафону «#СпасибоМедикам»!

Принять участие в марафоне может КАЖДЫЙ! Если тебя переполняет чувство признательности, благодарности и гордость за работу наших медиков, тогда срочно пиши благодарственную открытку! Кстати, открытку можно сделать самому или скачать на сайте ОО «БРСМ» https://drive.google.com/drive/folders/1cQmJFHaHOtMBI..

Главное не забудь сделать пометку #СпасибоМедикам

Открытку можно отправить через почтовые ящики. Марка на почтовую карточку не требуется, РУП «Белпочта» доставит ее бесплатно.

Акция проходит с 14 по 30 апреля!

ГК ОО «БРСМ»

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пинская молодежь навела порядок у мемориала «Партизанам Полесья»
Активисты райкома БРСМ отправили открытки с благодарностью врачам »
Новости дня
Новости здоровья
 
«Ни один санаторий не закрыт на карантин»: Белорусские здравницы снижают цены на путевки на 10-40%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

15.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
16.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика