Присоединяйтесь к добросердечному марафону «#СпасибоМедикам»!

Источник материала: Полесская правда

ОО «БРСМ» и РУП «Белпочта» приглашает всех отправить медработникам открытки со словами поддержки и благодарности. Всем: врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медперсоналу, а также водителям неотложек за их профессионализм и добрые сердца, за их круглосуточный труд в борьбе за здоровье и жизни наших земляков.

В акции активно участвуют юные пинчане.

Принять участие в марафоне может КАЖДЫЙ! Если тебя переполняет чувство признательности, благодарности и гордость за работу наших медиков, тогда срочно пиши благодарственную открытку! Кстати, открытку можно сделать самому или скачать на сайте ОО «БРСМ» https://drive.google.com/drive/folders/1cQmJFHaHOtMBI ..

Главное не забудь сделать пометку #СпасибоМедикам

Открытку можно отправить через почтовые ящики. Марка на почтовую карточку не требуется, РУП «Белпочта» доставит ее бесплатно.

Акция проходит с 14 по 30 апреля!

ГК ОО «БРСМ»