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Присоединяйтесь к добросердечному марафону «#СпасибоМедикам»!
16.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
ОО «БРСМ» и РУП «Белпочта» приглашает всех отправить медработникам открытки со словами поддержки и благодарности. Всем: врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медперсоналу, а также водителям неотложек за их профессионализм и добрые сердца, за их круглосуточный труд в борьбе за здоровье и жизни наших земляков.
В акции активно участвуют юные пинчане.
Принять участие в марафоне может КАЖДЫЙ! Если тебя переполняет чувство признательности, благодарности и гордость за работу наших медиков, тогда срочно пиши благодарственную открытку! Кстати, открытку можно сделать самому или скачать на сайте ОО «БРСМ»
Главное не забудь сделать пометку #СпасибоМедикам
Открытку можно отправить через почтовые ящики. Марка на почтовую карточку не требуется, РУП «Белпочта» доставит ее бесплатно.
Акция проходит с 14 по 30 апреля!
ГК ОО «БРСМ»
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