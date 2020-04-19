Почему подросткам лучше оставаться дома?

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В период пандемии COVID-19 рекомендуется режим самоизоляции. Он актуален не только для пожилых людей, но и для подростков. На это имеется несколько причин. Подростки и дети зачастую переносят заболевание бессимптомно, а также могут быть носителями заболевания. По мировой статистике от 50 % до 70 % заражений происходит от бессимптомных носителей заболевания.





Особенно важно оградить от общения с подростками пожилых людей. Ведь они переносят заболевание более тяжело.

В постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь №208 от 08.04.2020г. оговорены критерии и принципы самоизоляции, которые необходимо соблюдать для предупреждения распространения инфекции.

Антонина КИРНОЖИЦКАЯ,

врач-инфекционист Несвижской ЦРБ