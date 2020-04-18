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Смотрите, что происходит на закрытой территории Брестской областной клинической больницы

18.04.2020 10:41 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Борьба с пандемией: что происходит на закрытой территории инфекционных отделений больниц? И кто спасает жизни?

Смотрите, что происходит на закрытой территории Брестской областной клинической больницы

Один день с врачом Брестской областной клинической больницы Дмитрием Дыриковым смотрите в видео.

 
 
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  Борьба с пандемией: что происходит на закрытой территории инфекционных отделений больниц? И кто спасает жизни? Один день с врачом Брестской областной...
 
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