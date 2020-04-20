Врач-эпидемиолог рассказала об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в Пинске и районе

Источник материала: Полесская правда

Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Пинске и районе корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-эпидемиолог ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» Варвара Панасевич:

– По состоянию на 1 апреля в Республике Беларусь зарегистрировано 29 23 случая ВИЧ-инфекции. За январь-март 2020 года в стране выявлено 508 новых случаев ВИЧ-инфекции.

В Брестской области за весь период наблюдения зарегистрировано 2 264 случая ВИЧ-инфекции. За январь-март 2020 года в Брестской области выявлен 41 случай ВИЧ-инфекции.

Город Пинск по количеству ВИЧ-инфицированных занимает первое место в Брестской области и шестое место в Республике Беларусь после городов Минск, Светлогорск, Солигорск, Гомель, Жлобин.





По состоянию на 1 апреля 2020 года в г. Пинске зарегистрирован 921 случай ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ, – 634, показатель распространенности составил 460,8 на 100 тыс. населения. За январь-март 2020 года выявлено 14 ВИЧ-инфицированных лица (за январь-март 2019 года – 8 случаев). Показатель заболеваемости составил 10,2 на 100 тыс. населения (на 01.04.2019 г. – 5,8 на 100 тыс. населения).

От разных причин (связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией) умерло за все годы наблюдения 287 человек, за январь-март 2020 года – 4 человека, в том числе 2 человека в 3-4-й клинической стадии.

Из 14 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции за январь-март 2020 года наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено среди лиц старше 40 лет – 42,9% (6 случаев), на группу 35-39 лет приходится 4 случая (28,7%), в возрастных группах 0-14 лет, 20-24 года, 25-29 лет и 30-34 года по 1 случаю (по 7,1 % на каждую возрастную группу соответственно).

В 12 случаях реализован половой путь передачи – 14,3%, в 1 случае причина не установлена – 7,1% и в 1 случае путь передачи — инъекционный. Удельный вес в структуре заболеваемости мужчин и женщин одинаков, по 50%. По социальному статусу: не работает — 8 человек (57,1%), рабочие – 3 человека (21,4%), служащие – 2 человек (14,4%), дети – 1 человек (7,1%).

Анализ путей передачи на протяжении последних пятити лет, показывает преобладание полового пути передачи.

За весь период наблюдения в Пинском районе зарегистрировано 127 случаев ВИЧ-инфекции. По состоянию на 1 апреля людей, живущих с ВИЧ, – 91. За январь-март 2020 года было выявлено 3 случая ВИЧ-инфекции (за январь-март 2019 г. – 1 случай).

За весь период наблюдения в Пинском районе умерло 34 человека, в том числе в 3-4 клинических стадиях – 22 человека. За январь-март 2020 года умерших ВИЧ-инфицированных лиц не было.

По кумулятивным данным удельный вес ВИЧ-инфицированных мужчин (81 случай) выше, чем женщин (46 случаев) в 1,8 раз и составляет 63,8% от всех случаев.

По кумулятивным данным в возрастной структуре наибольший удельный вес из числа ВИЧ-инфицированных приходится на лиц старше 40 лет – 33,9% (43 случая), 30-34 года – 22,8% (29 случаев), 35-39 лет – 19,7% (25 случаев), 25-29 лет – 15% (19 случаев). Наименьшее количество ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20-24 года – 8,6% (11 случаев).

При анализе путей инфицирования за весь период наблюдения установлено преобладание полового пути передачи – 89 случаев (70,1%), на инъекционный путь приходится 38 случаев (29,9%).

За январь-март 2020 года выявлено 3 случая ВИЧ-инфекции. Все мужчины старше 40 лет, не работающие. Дважды реализован половой путь передачи, в 1 случае — инъекционный.

В Пинском районе по кумулятивным данным случаи ВИЧ-инфекции выявлены в 55 населенных пунктах на территории 24 сельсоветов.