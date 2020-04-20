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Минздрав принял решение ограничить плановую вакцинацию детского и взрослого населения

20.04.2020 20:32 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав на фоне COVID-19 отмечает важность вакцинации как профилактики многих инфекций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Минздрав принял решение ограничить плановую вакцинацию детского и взрослого населения

Каждая страна инициировала меры, направленные на сдерживание передачи COVID-19 и снижение отрицательного воздействия вспышки на системы здравоохранения. Для минимизации рисков Минздрав Беларуси принял решение о введении ограничений на некоторые услуги системы здравоохранения, в том числе на плановую вакцинацию детского и взрослого населения.

"Несмотря на такую временную меру, каждый человек должен понимать необходимость сохранить достигнутые в нашей стране высокие уровни популяционного иммунитета против вакциноуправляемых инфекций. Для этого крайне важна индивидуальная и социальная ответственность в отношении плановой вакцинации после снятия ограничений", - отметили в пресс-службе.

Масштабное и стремительное развитие пандемии COVID-19 - инфекционного заболевания, арсенал борьбы с которым в настоящее время не располагает вакцинами, - продемонстрировало важность и неоспоримость вакцинации как самого эффективного способа профилактики инфекционных заболеваний.

Прививки позволили добиться значительных успехов в борьбе со многими заболеваниями. Ликвидирована натуральная оспа, значительно снизилось количество случаев кори, краснухи, дифтерии, столбняка, генерализованных форм туберкулеза, острого вирусного гепатита В у детей.

Беларусь участвует в программах ВОЗ по ликвидации полиомиелита, элиминации кори, краснухи. На протяжении длительного времени в стране поддерживается оптимальный уровень вакцинации населения, что позволяет предупредить массовое распространение возбудителей в случае их завоза из других стран.

Беларусь традиционно присоединилась к Европейской неделе иммунизации (ЕНИ), которая проходит с 20 по 26 апреля. В связи со сложившейся ситуацией по COVID-19 все мероприятия, посвященные ЕНИ, будут сведены к онлайн-кампании.

Поскольку 2020 год объявлен Международным годом работников сестринских и акушерских служб, ЕНИ станет очередной возможностью поблагодарить медсестер и акушерок за помощь в поддержании здоровья населения, в том числе путем иммунизации. Медицинские сестры и акушерки, работая на всех уровнях систем здравоохранения, играют важную роль в информировании и консультировании родителей об иммунизации. Их работа имеет решающее значение для обеспечения безопасности и высокого уровня процедуры вакцинации.

 
 
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  Минздрав на фоне COVID-19 отмечает важность вакцинации как профилактики многих инфекций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства. Каждая страна инициировала...
 
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