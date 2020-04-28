|
Смотрите, как в Бресте доноры плазмы сдают кровь, чтобы помочь пациентам с COVID-19
28.04.2020 10:20 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По данным Минздрава на 27 апреля в Беларуси зарегистрировано 11289 положительных теста на COVID-19. Умерли 75 человека, поправились 1740.
В Брестской области по данным на 24 апреля было 339 человек с положительным тестом на COVID-19.
Новый профиль во время пандемии получили некоторые медицинские учреждения региона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Минздрава на 27 апреля в Беларуси зарегистрировано 11289 положительных теста на COVID-19. Умерли 75 человека, поправились 1740. В Брестской области по данным на 24...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)