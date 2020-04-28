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Смотрите, как в Бресте доноры плазмы сдают кровь, чтобы помочь пациентам с COVID-19

28.04.2020 10:20 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным Минздрава на 27 апреля в Беларуси зарегистрировано 11289 положительных теста на COVID-19. Умерли 75 человека, поправились 1740.

Смотрите, как в Бресте доноры плазмы сдают кровь, чтобы помочь пациентам с COVID-19

В Брестской области по данным на 24 апреля было 339 человек с положительным тестом на COVID-19.

Новый профиль во время пандемии получили некоторые медицинские учреждения региона.

 
 
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  По данным Минздрава на 27 апреля в Беларуси зарегистрировано 11289 положительных теста на COVID-19. Умерли 75 человека, поправились 1740. В Брестской области по данным на 24...
 
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