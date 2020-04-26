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Стало известно, где в Пинском районе всё ещё находят загрязнённые радионуклидами дары леса

26.04.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стало известно, где в Пинском районе всё ещё находят загрязнённые радионуклидами дары леса
Авария на Чернобыльской АЭС по совокупности последствий – самая крупная техногенная катастрофа современности, со дня которой прошло уже 34 года. Эта трагедия до сих пор продолжает оказывать отдаленное влияние на здоровье людей и природу.

Как рассказала корреспонденту pinsknews.by врач-гигиенист Пинского зонального ЦГиЭ Юлия Басевич, сейчас наша страна входит в период отдаленных последствий катастрофы и тратит на их ликвидацию ежегодно более 1 миллиарда долларов.

Для производства чистых продуктов питания в общественном и частном секторе из фонда «Госкомчернобыль» выделяются средства на проведение плановых мероприятий для пяти хозяйств Пинского района, семи населенных пунктов, отнесенных к радиоактивно загрязненным территориям, а именно: д. Паре, д. Хойно, д. Большие Диковичи, д. Перехрестье, д. Иваники, д. Невель, аг. Жидче. На начало 2020 года в них проживает 1 078 человек, в том числе 147 детей в возрасте до 14 лет. С целью определения содержания гамма-излучающих радионуклидов в теле проживающих на загрязненной территории организовано ежегодное 100% обследование в кабинете СИЧ. В 2019 году случаев превышения содержания радионуклидов в организме у проживающих на территории Пинского района не установлено.

Ежегодно исследуется более 100 тысяч образцов проб на содержание радионуклидов цезия-137 в продуктах питания, питьевой воде, сельскохозяйственной продукции на соответствие радиационной безопасности. Накопленные многолетние данные мониторинга свидетельствуют, что в общественном секторе производства, в торговой сети, сети общественного питания не регистрируются продукты питания с показателями, превышающими безопасные для жизни и здоровья.

Юлия Басевч отметила, что до сих пор продолжают регистрироваться случаи превышения содержания радионуклидов цезия-137 в «дарах леса» (грибы, произрастающие близ деревень Кончицы, Изин, Житновичи, Невель, Большая Вулька, Клетная), о чем не стоит забывать любителям «тихой охоты».

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