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Брестский ЗЦГиЭ рекомендует не выезжать в другие регионы. Почему?

30.04.2020 14:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по инфекции СОVID-19 Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии настоятельно рекомендует ограничить посещение мест массового скопления людей, не выезжать в другие регионы.

Брестский ЗЦГиЭ рекомендует не выезжать в другие регионы. Почему?

При посещении магазинов, торговых центров, аптек и иных мест скопления людей использовать маски, соблюдать социальное дистанцирование, пользоваться антисептиками.

 
 
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  В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по инфекции СОVID-19 Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии настоятельно рекомендует...
 
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