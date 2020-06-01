|
Минздрав постоянно отслеживает потребности больниц в регионах и соблюдение рекомендаций по COVID-19 — Караник
01.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Создана мониторинговая группа, которая объезжает стационары в разных регионах. Руководство Минздрава практически ежедневно посещает учреждения здравоохранения. Проводится мониторинг точности выполнения всех рекомендаций, оцениваются потребности больниц на местах. В каждом учреждении контролируется снабжение средствами индивидуальной защиты, лекарствами, доступность точек респираторной поддержки, наличие аппаратов ИВЛ. «В будние дни, как правило, посещаем регионы нашей страны, а в выходные в основном осматриваем медучреждения Минска. Вчера был в Минском онкодиспансере, 1-й городской клинической больнице, сегодня посещаю новый корпус 5-й ГКБ, чтобы оценить, как они вошли в работу, есть ли какие-то проблемы, насколько четко выполняются все рекомендации», — отметил министр.
Владимир Караник подчеркнул, что медицинская помощь должна быть оказана в строгом соответствии со стандартами и в полном объеме. «Медики видят положительные тенденции (в ситуации с COVID-19 — Прим. БЕЛТА), но у них не должен замыливаться глаз. Мониторинги позволяют системе оставаться в тонусе. Ни в одном учреждении мы не видели каких-то грубых нарушений стандартов, алгоритмов, недостатка средств индивидуальной защиты», — обратил внимание он.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)