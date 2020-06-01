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Минздрав постоянно отслеживает потребности больниц в регионах и соблюдение рекомендаций по COVID-19 — Караник

01.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Минздрав постоянно отслеживает потребности больниц в регионах и соблюдение рекомендаций по COVID-19 — Караник
Минздрав постоянно отслеживает потребности учреждений здравоохранения в регионах Беларуси и соблюдение ими рекомендаций по COVID-19. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник во время посещения 5-й городской клинической больницы Минска.

«Система здравоохранения всегда работала в режиме 24/7. С марта в такой же режим переведены и органы госуправления. Сегодня ситуация находится на контроле у всех представителей вертикали власти. Самое пристальное внимание ей уделяет и глава государства. Безусловное требование — бороться за каждого пациента. В этом вопросе не бывает мелочей, — подчеркнул Владимир Караник. — Мы ежедневно, а иногда и несколько раз в день докладываем об эпидемиологической ситуации, о прогнозах ее развития, доступности медицинской помощи. Кроме того, надо оценивать точность выполнения всех рекомендаций, настроение людей, которые работают в красной зоне, понимать, какие у них потребности и проблемы. Для этого нужно посещать учреждения здравоохранения».

Создана мониторинговая группа, которая объезжает стационары в разных регионах. Руководство Минздрава практически ежедневно посещает учреждения здравоохранения. Проводится мониторинг точности выполнения всех рекомендаций, оцениваются потребности больниц на местах. В каждом учреждении контролируется снабжение средствами индивидуальной защиты, лекарствами, доступность точек респираторной поддержки, наличие аппаратов ИВЛ. «В будние дни, как правило, посещаем регионы нашей страны, а в выходные в основном осматриваем медучреждения Минска. Вчера был в Минском онкодиспансере, 1-й городской клинической больнице, сегодня посещаю новый корпус 5-й ГКБ, чтобы оценить, как они вошли в работу, есть ли какие-то проблемы, насколько четко выполняются все рекомендации», — отметил министр.

Владимир Караник подчеркнул, что медицинская помощь должна быть оказана в строгом соответствии со стандартами и в полном объеме. «Медики видят положительные тенденции (в ситуации с COVID-19 — Прим. БЕЛТА), но у них не должен замыливаться глаз. Мониторинги позволяют системе оставаться в тонусе. Ни в одном учреждении мы не видели каких-то грубых нарушений стандартов, алгоритмов, недостатка средств индивидуальной защиты», — обратил внимание он.

По информации БелТА.

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