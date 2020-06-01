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В структуре детских заболеваний преобладают болезни органов дыхания и зрения — Минздрав

01.06.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В структуре детских заболеваний преобладают болезни органов дыхания и зрения — Минздрав

 В структуре детских заболеваний преобладают болезни органов дыхания и зрения, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Беларуси Татьяна Бурдь во время онлайн-видеобрифинга в Национальном пресс-центре, приуроченного к Международному дню защиты детей, передает корреспондент БЕЛТА.

«По структуре заболеваемости мы не отличаемся от мировых тенденций. На первом месте, конечно, заболевания органов дыхания, они составляют более 60%. На втором месте, к нашему большому сожалению, заболевания органов зрения. Это бич современности, когда дети больше времени проводят не на улице, а с гаджетами», — сказала Татьяна Бурдь.

Далее следуют болезни опорно-двигательной системы, в том числе связанные с травмами, и органов пищеварения. По словам главного специалиста отдела, во многом это связано с недосмотром со стороны родителей. Так, имея собственные деньги, дети могут купить себе продукты, которые для них нежелательны. К тому же родители не всегда готовы обеспечить правильное полноценное питание. «В результате растет число детей с сахарным диабетом, ожирением. У нас 17% школьников имеют избыточную массу тела. К сожалению, эта цифра из года в год растет», — отметила представитель Минздрава.

Профилактикой многих заболеваний может быть здоровый образ жизни, в том числе правильные питание и режим дня, обратила она внимание. Семья должна создавать благоприятную среду для развития ребенка. Важно, чтобы родители рассказывали детям об опасностях, которые подстерегают их в окружающем мире, и прививали здоровые навыки.

С началом летнего периода Татьяна Бурдь призвала родителей особенно следить за времяпрепровождением своих детей, в том числе в интернете.

Главный специалист также уточнила статистику по рождаемости в Беларуси: за январь-апрель родился 22 631 ребенок — на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый пятый житель Беларуси — это ребенок.

https://www.belta.by/

 
 
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 В структуре детских заболеваний преобладают болезни органов дыхания и зрения, сообщила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям...
 
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