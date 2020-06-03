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Показываем, как идет строительство корпуса Брестской детской областной больницы

03.06.2020 16:52 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Завершается первый этап строительства нового корпуса Брестской детской областной больницы.

Показываем, как идет строительство корпуса Брестской детской областной больницы

Работы начались в марте 2020 года.

Вот такой будет пристройка:

Показываем, как идет строительство корпуса Брестской детской областной больницы

Показываем, как идет строительство корпуса Брестской детской областной больницы

Под спойлером - фотографии текущего состояния дел, идёт прокладка коммуникаций.

 
 
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  Завершается первый этап строительства нового корпуса Брестской детской областной больницы. Работы начались в марте 2020 года. Вот такой будет пристройка: Под...
 
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