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Показываем, как идет строительство корпуса Брестской детской областной больницы
03.06.2020 16:52 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Завершается первый этап строительства нового корпуса Брестской детской областной больницы.
Работы начались в марте 2020 года.
Вот такой будет пристройка:
Под спойлером - фотографии текущего состояния дел, идёт прокладка коммуникаций.
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Завершается первый этап строительства нового корпуса Брестской детской областной больницы. Работы начались в марте 2020 года. Вот такой будет пристройка: Под...
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