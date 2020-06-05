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Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.

05.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.
Из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено более Br500 тыс., сообщил журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы уже выплатили нашим медикам материальную помощь на более чем Br0,5 млн. Эта работа продолжается. Мы информируем тех, кто переболел, чтобы они обращались в фонд поддержки. Кроме этого, наши первичные профсоюзные организации также участвуют в оказании материальной помощи, и было принято решение, что все те, кто переболел и имеют длительность лечения до 21 дня, получают материальную помощь непосредственно от первичных профсоюзных организаций. Там тоже идут значительные выплаты, сумма составляет уже около Br2 млн. Мы оказываем помощь в том числе и коллективам — выделяются средства на приобретение средств индивидуальной защиты, на организацию и улучшение условий питания. Эта работа не прекращается», — сказал Вячеслав Шило

Страховой фонд помощи работникам здравоохранения, заболевшим COVID-19, создан ФПБ в начале апреля при профсоюзе работников здравоохранения. Он формируется за счет солидарных отчислений ФПБ, всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан. «На сегодняшний день фонд составляет порядка Br1,4 млн. Мы благодарны всем, кто наполнил этот фонд. Это организации, личные средства граждан и наши отраслевые профсоюзы», — отметил председатель.

Для получения помощи из фонда достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. Положением о фонде прописан механизм и критерии, по которым выплачиваются денежные средства. Материальная помощь составляет от Br600 до Br5 тыс. в зависимости от тяжести заболевания. Комиссия Белорусского профсоюза работников здравоохранения оперативно рассматривает представленные документы.

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