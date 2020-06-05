Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.

Источник материала: Полесская правда



Из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено более Br500 тыс., сообщил журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА .

«Мы уже выплатили нашим медикам материальную помощь на более чем Br0,5 млн. Эта работа продолжается. Мы информируем тех, кто переболел, чтобы они обращались в фонд поддержки. Кроме этого, наши первичные профсоюзные организации также участвуют в оказании материальной помощи, и было принято решение, что все те, кто переболел и имеют длительность лечения до 21 дня, получают материальную помощь непосредственно от первичных профсоюзных организаций. Там тоже идут значительные выплаты, сумма составляет уже около Br2 млн. Мы оказываем помощь в том числе и коллективам — выделяются средства на приобретение средств индивидуальной защиты, на организацию и улучшение условий питания. Эта работа не прекращается», — сказал Вячеслав Шило

Страховой фонд помощи работникам здравоохранения, заболевшим COVID-19, создан ФПБ в начале апреля при профсоюзе работников здравоохранения. Он формируется за счет солидарных отчислений ФПБ, всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан. «На сегодняшний день фонд составляет порядка Br1,4 млн. Мы благодарны всем, кто наполнил этот фонд. Это организации, личные средства граждан и наши отраслевые профсоюзы», — отметил председатель.

Для получения помощи из фонда достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. Положением о фонде прописан механизм и критерии, по которым выплачиваются денежные средства. Материальная помощь составляет от Br600 до Br5 тыс. в зависимости от тяжести заболевания. Комиссия Белорусского профсоюза работников здравоохранения оперативно рассматривает представленные документы.