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Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.
05.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Страховой фонд помощи работникам здравоохранения, заболевшим COVID-19, создан ФПБ в начале апреля при профсоюзе работников здравоохранения. Он формируется за счет солидарных отчислений ФПБ, всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан. «На сегодняшний день фонд составляет порядка Br1,4 млн. Мы благодарны всем, кто наполнил этот фонд. Это организации, личные средства граждан и наши отраслевые профсоюзы», — отметил председатель.
Для получения помощи из фонда достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. Положением о фонде прописан механизм и критерии, по которым выплачиваются денежные средства. Материальная помощь составляет от Br600 до Br5 тыс. в зависимости от тяжести заболевания. Комиссия Белорусского профсоюза работников здравоохранения оперативно рассматривает представленные документы.
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