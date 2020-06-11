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Минздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 не раньше следующего года

11.06.2020 22:52 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 для широкого клинического применения не раньше следующего года, проинформировал министр здравоохранения Владимир Караник в программе "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Минздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 не раньше следующего года

"Я хоть и оптимист и надеюсь, что вакцина появится достаточно рано, но, наверное, ожидать ее нужно не раньше следующего года именно для широкого клинического применения. Поэтому наши рекомендации по соблюдению мер безопасности со стороны населения остаются в силе", - сказал Владимир Караник.

По его словам, к широким клиническим испытаниям вакцина может выйти уже осенью, но надо понимать (пока это предварительные данные), что некоторые варианты, которые сейчас испытываются на добровольцах, дают достаточно большое количество постпрививочных реакций. То есть введение вакцины сопряжено с осложнениями.

Как пояснил министр, чтобы проводить широкую вакцинацию населения, надо пройти определенные этапы: оценить безопасность вакцины на достаточно большой выборке пациентов, определить, насколько стойкий вырабатывается иммунитет, а также оценить отдаленные реакции после вакцинации. "Надо быть уверенным, что вакцина не вызовет неадекватной реакции иммунитета и серьезных и опасных для жизни осложнений среди вакцинируемых", - отметил он.

 
 
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  Минздрав ожидает появления вакцины от COVID-19 для широкого клинического применения не раньше следующего года, проинформировал министр здравоохранения Владимир...
 
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