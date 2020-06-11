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В Бресте тоже можно получить подтверждение отсутствия инфекции COVID-19 для выезда за границу
11.06.2020 14:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Для граждан, выезжающих за пределы Беларуси, в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19,
В перечень центров вошли - Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
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