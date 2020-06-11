В Бресте тоже можно получить подтверждение отсутствия инфекции COVID-19 для выезда за границу

Источник материала: Виртуальный Брест

Для граждан, выезжающих за пределы Беларуси, в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, Минздрав разъясняет: лабораторные ПЦР-исследования на наличие COVID-19 на платной основе проводятся не только в Минске, но и в областных центрах.





В перечень центров вошли - Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии, Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Пресс-служба Министерства здравоохранения