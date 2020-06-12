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В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19

12.06.2020 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Витебском областном диагностическом центре с 15 июня начнут выполнять платные экспресс-тесты по определению антител к COVID-19. Такая информация размещена на сайте учреждения, сообщает БЕЛТА.

В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19

Исследование будут проводить с понедельника по пятницу с 8.00 до 15.00. Записаться можно по телефонам 8 (0212) 42-55-54 или 8 (0212) 42-63-69, а также на сайте центра. При сдаче крови и получении результатов тестов (во второй половине этого же дня) нужно иметь паспорт.

Стоимость экспресс-теста для граждан Беларуси составит Br21,80, для иностранцев – Br37,80.

БелТА.

 


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Теги: Витебск
 
 
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В Витебском областном диагностическом центре с 15 июня начнут выполнять платные экспресс-тесты по определению антител к COVID-19. Такая информация размещена
 
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