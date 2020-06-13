Новый корпус онкологического диспансера открылся в Пинске

Источник материала: Полесская правда



В минувший четверг состоялось открытие нового корпуса филиала «Пинский межрайонный онкологический диспансер» УЗ «Пинская центральная больница».

Он разместился по улице Советской в бывшем здании отделения ранней медицинской реабилитации Пинской центральной больницы, которое стало структурным подразделением больницы «Молотковичи».





В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой открытие корпуса онкодиспансера прошло в режиме производственного совещания. В нем приняли участие председатель Пинского гор-исполкома И.Г. Ребковец, его заместитель Г.И. Поликовский, главврач центральной поликлиники И.Ю. Киктенко, представители заказчика и подрядчика работ – начальник УКС г. Пинска А.И. Сухаревич и директор ОАО «Пинское РСУ» А.А. Сацута.







В новом корпусе, который соединен со старым переходной галереей, разместились хирургическое отделение с оперблоком, палаты интенсивной терапии, приемное и химиотерапевтическое отделения. Здесь оборудованы палаты для комфортного пребывания пациентов, они рассчитаны максимум на четыре человека. Кроме того, есть несколько палат повышенной комфортности. Также в новом корпусе появилась централизованная подача медицинских газов, установлена система кондиционирования в палатах интенсивной терапии и в операционной. Созданы все условия по безбарьерной среде. Отмечу, что новый объект рассчитан на 90 койко-мест, из которых 50 – хирургического профиля. Всего в онкодиспансере 130 койко-мест.

Эксплуатироваться здание начнет в ближайшее время, когда сюда переместят все оборудование. В старом корпусе останутся радиологическое отделение, диагностические и административные службы.

Предполагается, что впоследствии здесь будет создан целый медицинский комплекс для оказания помощи онкологическим пациентам.

– К данному проекту мы подходили рационально, – подчеркнул И.Ю. Киктенко. – Как строительство и реконструкция данного объекта, так и его оснащение оборудованием входили в Комплексный план социально-экономического развития города до 2020 года. Одно уже сделано – объект введен в строй. В планах – оснастить онкодиспансер рентгентерапевтическим аппаратом для лучевой терапии, короткофокусным аппаратом, приобрести маммоскан для скрининга рака молочной железы, аппарат УЗИ-диагностики. Что-то будет поставлено уже в этом году, что-то в связи с эпидемиологической обстановкой будет перенесено на следующий год. Но однозначно, что оборудованием филиал будет укомплектован.





И.Ю. Киктенко отметил, что возможности введенного в строй объекта позволят также оказывать экспорт медицинских услуг онкологического профиля. Тем более что они востребованы. В частности, жителями приграничных районов соседней Украины. А квалификация наших хирургов, по словам главврача Пинской центральной поликлиники, достаточная для того, чтобы привлекать сюда иностранных граждан.

– Этот проект был включен в инвестиционную программу Брестской области и профинансирован за счет средств област-ного бюджета. В ближайших планах – проектирование и реконструкция еще одного здания, расположенного на территории онкодиспансера, здания лаборатории и дезинфекционных камер, – рассказал И.Г. Ребковец. – Вопросы повышения качества оказания медицинских услуг на постоянном контроле у местных органов власти.

Сметная стоимость строительства объекта по проекту составляла 4,3 миллиона рублей. Однако, как рассказал А.И. Сухаревич, удалось сэкономить на проектных работах, на закупке оборудования, и в целом стоимость строительства составила 3,8 миллиона рублей. И главное, что на качестве выполненных работ это никоим образом не отразилось. А.А. Сацута дополнил коллегу, отметив, что объект был сдан на три месяца раньше запланированного срока.







Сотрудники онкодиспансера, в частности, заместитель заведующего филиалом И.М. Осочук и заведующий хирургическим отделением С.Н. Сачковский, отметили, что они получили хорошие условия работы. Но больше всего их радует, что пациенты будут лечиться в комфортных условиях.

Сегодняшнее реконструированное здание позволит обеспечить пациентам качественно новые условия пребывания, соответствующие современным требованиям. А это будет непременно способствовать успешному лечению и реабилитации онкологических больных.

Инна УРБАНОВИЧ

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