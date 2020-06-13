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Новый корпус онкологического диспансера открылся в Пинске
13.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Он разместился по улице Советской в бывшем здании отделения ранней медицинской реабилитации Пинской центральной больницы, которое стало структурным подразделением больницы «Молотковичи».
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой открытие корпуса онкодиспансера прошло в режиме производственного совещания. В нем приняли участие председатель Пинского гор-исполкома И.Г. Ребковец, его заместитель Г.И. Поликовский, главврач центральной поликлиники И.Ю. Киктенко, представители заказчика и подрядчика работ – начальник УКС г. Пинска А.И. Сухаревич и директор ОАО «Пинское РСУ» А.А. Сацута.
В новом корпусе, который соединен со старым переходной галереей, разместились хирургическое отделение с оперблоком, палаты интенсивной терапии, приемное и химиотерапевтическое отделения. Здесь оборудованы палаты для комфортного пребывания пациентов, они рассчитаны максимум на четыре человека. Кроме того, есть несколько палат повышенной комфортности. Также в новом корпусе появилась централизованная подача медицинских газов, установлена система кондиционирования в палатах интенсивной терапии и в операционной. Созданы все условия по безбарьерной среде. Отмечу, что новый объект рассчитан на 90 койко-мест, из которых 50 – хирургического профиля. Всего в онкодиспансере 130 койко-мест.
Эксплуатироваться здание начнет в ближайшее время, когда сюда переместят все оборудование. В старом корпусе останутся радиологическое отделение, диагностические и административные службы.
Предполагается, что впоследствии здесь будет создан целый медицинский комплекс для оказания помощи онкологическим пациентам.
И.Ю. Киктенко отметил, что возможности введенного в строй объекта позволят также оказывать экспорт медицинских услуг онкологического профиля. Тем более что они востребованы. В частности, жителями приграничных районов соседней Украины. А квалификация наших хирургов, по словам главврача Пинской центральной поликлиники, достаточная для того, чтобы привлекать сюда иностранных граждан.
Сметная стоимость строительства объекта по проекту составляла 4,3 миллиона рублей. Однако, как рассказал А.И. Сухаревич, удалось сэкономить на проектных работах, на закупке оборудования, и в целом стоимость строительства составила 3,8 миллиона рублей. И главное, что на качестве выполненных работ это никоим образом не отразилось. А.А. Сацута дополнил коллегу, отметив, что объект был сдан на три месяца раньше запланированного срока.
Сотрудники онкодиспансера, в частности, заместитель заведующего филиалом И.М. Осочук и заведующий хирургическим отделением С.Н. Сачковский, отметили, что они получили хорошие условия работы. Но больше всего их радует, что пациенты будут лечиться в комфортных условиях.
Сегодняшнее реконструированное здание позволит обеспечить пациентам качественно новые условия пребывания, соответствующие современным требованиям. А это будет непременно способствовать успешному лечению и реабилитации онкологических больных.
Инна УРБАНОВИЧ
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