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Работать трудно морально и физически. Врач из Бреста награжден медалью "За трудовые заслуги"

18.06.2020 20:36 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В борьбе с COVID-19 медицинский персонал работает с повышенной нагрузкой. Поддержка общества помогает справляться с трудностями. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик, который указом Президента награжден медалью "За трудовые заслуги".

Работать трудно морально и физически. Врач из Бреста награжден медалью "За трудовые заслуги"

В числе награжденных - главный врач клинического родильного дома Минской области Петр Мосько, заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик, ректор Витебского государственного медицинского университета Анатолий Щастный.

"Приобрели опыт, и работать стало проще. Мы уже многое знаем, предугадываем и видим", - отметил Владимир Саливончик. Он подчеркнул, что персонал сейчас работает с серьезной моральной и физической нагрузкой. "Представьте, каково солдату бежать марш-бросок в противогазе. Однако на финише он его снимет, а нам приходится так работать по 6-8 часов. В жару в респираторе не хватает кислорода, при этом нужно постоянно думать, к физической нагрузке добавляется стресс. Это настоящее испытание. Иногда мы вынуждены рисковать, одеваясь впопыхах из-за непредвиденных ситуаций. Течение болезни непредсказуемое: вроде был пациент стабильный - и внезапно у него резкое ухудшение состояния", - рассказал завотделением Брестской областной больницы.

Врач обратил внимание: медики трудятся на износ. Обидно, что порой они сталкиваются с несправедливым отношением к своей работе. Владимир Саливончик подчеркнул: каждый доктор хочет, чтобы его пациент выздоровел. Невозможно описать эмоции, которые испытывает медик, спасший чью-то жизнь. "Сейчас общество обратило особое внимание на важность нашей профессии. В непростой ситуации наши люди показали себя добрыми и сплоченными, многие хотят помочь. Слова благодарности очень приятны. Значит, наш труд оценен. Считаю, мы этого заслуживаем. Хотелось бы, чтобы такое отношение сохранилось", - заметил собеседник.

Владимир Саливончик работает врачом практически четверть века. Об этой профессии мечтал с детства. Кажется, по-другому быть не могло. Медицине свою жизнь посвятили его мама, сестра, дядя, двоюродный брат, жена, дочь. К трудовой династии готовится присоединиться сын.

 
 
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  В борьбе с COVID-19 медицинский персонал работает с повышенной нагрузкой. Поддержка общества помогает справляться с трудностями. Такое мнение высказал...
 
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