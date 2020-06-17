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Врач-эпидемиолог рассказала о ситуации по ВИЧ в Пинске и районе за прошедшие 5 месяцев

17.06.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Пинске и районе корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-эпидемиолог ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» Варвара Панасевич:

– По состоянию на 1 июня 2020 года в Республике Беларусь зарегистрировано 29 839 случаев ВИЧ-инфекции. За январь-май 2020 года в стране выявлено 725 новых случаев ВИЧ-инфекции.

В Брестской области за весь период наблюдения зарегистрировано 2 290 случаев ВИЧ-инфекции. За январь-май 2020 года в Брестской области выявлено 67 случаев ВИЧ-инфекции.

Город Пинск по количеству ВИЧ-инфицированных занимает первое место в Брестской области и шестое место в Республике Беларусь после городов Минск, Светлогорск, Солигорск, Гомель, Жлобин.

Врач-эпидемиолог рассказала о ситуации по ВИЧ в Пинске и районе за прошедшие 5 месяцев

По состоянию на 1 июня 2020 года в городе Пинске зарегистрировано 924 случая ВИЧ-инфекции, количество людей живущих с ВИЧ – 632, показатель распространенности составил 459,3 на 100 тыс. населения. За январь-май 2020 года выявлено 17 ВИЧ-инфицированных лица (за январь-май 2019 года – 16 случаев). Показатель заболеваемости составил 12,4 на 100 тыс. населения (на 01.05.2019 г. – 11,6 на 100 тыс. населения).

От разных причин (связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией) умерло за все годы наблюдения 292 человека, за январь — май 2020 года – 9 человек, в т.ч. в 3-4 клинической стадии 4 человека.

Из 17 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в нынешнем году наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено среди лиц старше 40 лет – 41,2% (7 случаев), на группу 35-39 лет приходится 5 случаев (29,4%), на группу 30-34 года – 2 случая (11,8%), в возрастных группах 0-14 лет, 20-24 года и 25-29 лет по 1 случаю (по 5,9%  на каждую возрастную группу соответственно).

В 14 случаях реализован половой путь передачи – 82,3%, в 1 случае причина не установлена – 5,9% в 2 случаях путь передачи инъекционный (11,8%). Удельный вес в структуре заболеваемости мужчин составляет 52,9% (9 сл.), женщин 47,1% (8 сл.). По социальному статусу: не работает – 11 человек (64,7%), рабочие – 3 человека (17,6%), служащие – 2 человека (11,8%), дети – 1 человек (5,9%).

Анализ путей передачи на протяжении последних 6 лет, показывает преобладание полового пути передачи.

В Пинском районе по состоянию на 1 июня 2020 года за весь период наблюдения зарегистрировано 129 случаев ВИЧ-инфекции. На 01.06.2020 г. людей, живущих с ВИЧ, – 92. За январь-май 2020 года было выявлено 5 случаев ВИЧ-инфекции (за январь-май 2019 г. – 1 случай).

За весь период наблюдения в Пинском районе умерло 37 человек, в том числе в 3-4-й клинических стадиях – 22 человека. За январь-май 2020 г. зарегистрировано 3 умерших ВИЧ-инфицированных лица, в 3-4-й стадии – 0.

По кумулятивным данным удельный вес ВИЧ-инфицированных мужчин (83 случая) выше, чем женщин (46 случаев) в 1,8 раз и составляет 64,3% от всех случаев.

По кумулятивным данным в возрастной структуре наибольший удельный вес из числа ВИЧ-инфицированных приходится на лиц старше 40 лет – 34,9% (45 случаев), 30-34 года – 22,5% (29 случаев), 35-39 лет – 19,4% (25 случаев), 25-29 лет – 14,7% (19 случаев). Наименьшее количество ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20-24 года – 8,5% (11 случаев).

При анализе путей инфицирования за весь период наблюдения установлено преобладание полового пути передачи – 91 случай (70,5%), на инъекционный путь приходится 38 случаев (29,5%).

За январь-май 2020 года выявлено 5 случаев ВИЧ-инфекции. Все мужчины старше 40 лет, не работающие. Четырежды реализован половой путь передачи, в 1 случае — инъекционный.

В Пинском районе по кумулятивным данным случаи ВИЧ-инфекции выявлены в 55 населенных пунктах на территории 24-х сельсоветов.

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