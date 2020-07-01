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Неспокойный июль: сильная магнитная буря ожидается в середине месяца
01.07.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Разнообразная геомагнитная обстановка ожидается в июле. В некоторые дни магнитных бурь солнце будет особо активно.
Первая волна магнитных бурь ожидается в начале июля. Уже 4 июля метеочувствительные люди ощутят на себе ее последствия. 6-7 июля прогнозируется вторая волна. В это время лучше избегать нахождения на солнце.
Пик магнитных бурь придется ровно на середину месяца: с 15 по 17 июля ожидается мощный поток. Его воздействия ощутят даже здоровые люди.
Последний пик прогнозируется на конец месяца. 28-29 июля магнитная буря «нанесет» средний удар.
Как справиться с ее последствиями?
Если вы зависимы от геомагнитной обстановки, то стоит на время изменить свой режим дня. Чтобы легче перенести магнитные бури, в первую очередь, советуют медики, в эти дни стоит хорошо высыпаться, особое внимание уделить
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Разнообразная геомагнитная обстановка ожидается в июле. В некоторые дни магнитных бурь солнце будет особо активно. Первая волна магнитных бурь ожидается в начале...
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