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Неспокойный июль: сильная магнитная буря ожидается в середине месяца

01.07.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Неспокойный июль: сильная магнитная буря ожидается в середине месяца

Разнообразная геомагнитная обстановка ожидается в июле. В некоторые дни магнитных бурь солнце будет особо активно.

Первая волна магнитных бурь ожидается в начале июля. Уже 4 июля метеочувствительные люди ощутят на себе ее последствия. 6-7 июля прогнозируется вторая волна. В это время лучше избегать нахождения на солнце.

Пик магнитных бурь придется ровно на середину месяца: с 15 по 17 июля ожидается мощный поток. Его воздействия ощутят даже здоровые люди.

Последний пик прогнозируется на конец месяца. 28-29 июля магнитная буря «нанесет» средний удар.

Как справиться с ее последствиями?

Если вы зависимы от геомагнитной обстановки, то стоит на время изменить свой режим дня. Чтобы легче перенести магнитные бури, в первую очередь, советуют медики, в эти дни стоит хорошо высыпаться, особое внимание уделить рациону: отказаться от жирной и острой пищи, алкоголя, кофе. Рекомендуется включить в рацион травяные чаи и пить больше простой воды. Также отказаться от тяжелых физических нагрузок, заменить силовые тренировки прогулкой на свежем воздухе. Если у вас повышенная метеочувствительность, то заранее позаботьтесь о необходимых лекарствах.

https://grodnonews.by/

 
 
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Разнообразная геомагнитная обстановка ожидается в июле. В некоторые дни магнитных бурь солнце будет особо активно. Первая волна магнитных бурь ожидается в начале...
 
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