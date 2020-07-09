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В Бресте состоялась премьера спектакля-драмы «Тихий шорох уходящих шагов». Мы посмотрели

09.07.2020 08:48 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

8 июля в Брестском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля «Тихий шорох уходящих шагов», автор – молодой белорусский драматург Дмитрий Богуславский, режиссер-постановщик БАТД – Денис Федоров, художник-постановщик БАТД – Николай Полторака.

В Бресте состоялась премьера спектакля-драмы «Тихий шорох уходящих шагов». Мы посмотрели

Психологическая драма людей, переживших потерю близкого человека.

- Отец, скажи, ты меня любил? – задает вопрос или задается вопросом сын.

- Конечно, сынок.

В Бресте состоялась премьера спектакля-драмы «Тихий шорох уходящих шагов». Мы посмотрели

Как понять, где правда, если встреча происходит не наяву, в гипнотическом сне? Что на самом деле чувствуют родные люди? Почему одни хотят сохранить отчий дом, а другие готовы избавиться от него ради сиюминутной наживы? Что делать, чтобы вернуть себе мир и стабильность?

В Бресте состоялась премьера спектакля-драмы «Тихий шорох уходящих шагов». Мы посмотрели

Отец помогает сыну, дает совет заняться конкретным полезным делом.

- Почисти колодец. В мутной воде ничего не разглядишь.

Дом и крест. Основа жизни и символ веры. Огонек лучины загорается и гаснет, как лучик жизни. Реальные и ментальные страсти объединяют зрителей и актеров.

Сцена поворачивается, меняя декорацию.

Жизнь продолжается…

 
 
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  8 июля в Брестском академическом театре драмы состоялась премьера спектакля «Тихий шорох уходящих шагов», автор – молодой белорусский драматург Дмитрий...
 
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