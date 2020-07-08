Врач-нарколог описал последствия подросткового алкоголизма

Источник материала: Полесская правда



Одной из наиболее актуальных проблем в современной подростковой среде является раннее употребление подростком алкоголя, которое приводит к последующему развитию алкоголизма. Об этом корреспонденту pinsknews.by рассказала и.о. заведующего филиалом «Межрайонный наркологический диспансер» Ирина Пешко.

«Подростковый алкоголизм, отличается от формирования алкоголизма у взрослых быстрым привыканием к спиртным напиткам, – отметила Ирина Пешко и рассказала о частых причинах раннего знакомства подростков с алкоголем:

в попытках бахвальства среди сверстников или друзей. Состояние алкогольного опьянения в этот момент воспринимается как попытка показать себя, выделится из толпы;

при наблюдении во время праздников за тем, как взрослые (чаще значимые взрослые) веселятся, попивая спиртное.

иногда сами родители предлагают ребенку попробовать алкоголь первый раз. В итоге напитки, содержащие этиловый спирт, перестают быть для детей чем-то запретным.

в рекламе, где алкоголь не просто красиво рекламируют, он еще и доступен.

Причины употребления алкоголя подростками разные, но последствия для большинства, как правило, одинаковые.

«Последствия подросткового алкоголизма связаны с тем, что в таком возрасте организм находится еще в стадии развития. В этом возрасте развиваются важнейшие системы органов и функций. Воздействие спиртным на них оканчивается тяжелыми болезнями и неизлечимыми патологиями. Особую опасность алкоголь представляет для психики, которая к нормальному функционированию не всегда возвращается», – предостерегает Ирина Пешко.

Часто у подростков проявляются осложнения:

умственная деградация,

снижается умственная активность,

невозможность нормально трудиться,

постоянные перемены настроения,

нарушение сна,

повышенная утомляемость.

Возникает вопрос, что же делать, чтобы ребенок как можно позже столкнулся с алкоголем, а если столкнется, что неизбежно, имел свою трезвую точку зрения.

необходимо поддерживать благоприятную и благополучную атмосферу в семье; именно родители должны быть значимым примером в жизни ребенка; важно сформировать у ребенка стрессоустойчивость, самодостаточность. у ребенка должны быть занятия, приносящие удовольствие ему лично (спорт, музыка, рисование, путешествие, др.)

Для того чтобы оградить подростка и провести профилактику злоупотребления алкоголем, не нужно действовать жесткими методами. Необходимо разбираться в проблеме, которая спровоцировала раннее знакомство несовершеннолетнего с алкоголем.

Если вы отмечаете признаки употребления психоактивных веществ у детей, Вы можете обратиться за бесплатной анонимной консультацией к врачу-психиатру-наркологу подросткового кабинета.

Запись по телефону 66-94-20 (регистратура Межрайонного наркологического диспансера).

Важно бережно относиться к детям в любой ситуации!