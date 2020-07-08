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Врач-нарколог описал последствия подросткового алкоголизма
08.07.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Подростковый алкоголизм, отличается от формирования алкоголизма у взрослых быстрым привыканием к спиртным напиткам, – отметила Ирина Пешко и рассказала о частых причинах раннего знакомства подростков с алкоголем:
Причины употребления алкоголя подростками разные, но последствия для большинства, как правило, одинаковые.
«Последствия подросткового алкоголизма связаны с тем, что в таком возрасте организм находится еще в стадии развития. В этом возрасте развиваются важнейшие системы органов и функций. Воздействие спиртным на них оканчивается тяжелыми болезнями и неизлечимыми патологиями. Особую опасность алкоголь представляет для психики, которая к нормальному функционированию не всегда возвращается», – предостерегает Ирина Пешко.
Часто у подростков проявляются осложнения:
Возникает вопрос, что же делать, чтобы ребенок как можно позже столкнулся с алкоголем, а если столкнется, что неизбежно, имел свою трезвую точку зрения.
Для того чтобы оградить подростка и провести профилактику злоупотребления алкоголем, не нужно действовать жесткими методами. Необходимо разбираться в проблеме, которая спровоцировала раннее знакомство несовершеннолетнего с алкоголем.
Если вы отмечаете признаки употребления психоактивных веществ у детей, Вы можете обратиться за бесплатной анонимной консультацией к врачу-психиатру-наркологу подросткового кабинета.
Запись по телефону 66-94-20 (регистратура Межрайонного наркологического диспансера).
Важно бережно относиться к детям в любой ситуации!
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