ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На выставке «Брест по-белорусски и по-французски» показали работы наших художников

10.07.2020 06:12 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Художественная выставка «Брест по-белорусски и по-французски» открылась 9 июля 2020 года в Выставочном зале на Советской.

На выставке «Брест по-белорусски и по-французски» показали работы наших художников

Куратор выставки, основатель первой белорусской галереи «Брама» Лариса Финкельштейн рассказала об идее проекта, которая родилась в 2019 году из сплава впечатлений от празднования 1000-летия белорусского Бреста и «I пленэра на колесах» под девизом «Впереди – Париж, за окном - Европа». Мир знает белорусских художников, ставших ведущими художниками Парижской школы XIX века, среди которых - М. Шагал, Х. Сутин, О. Цадкин, Ф. Леже - француз и муж белоруски. Мы считаем его «своим».

На выставке «Брест по-белорусски и по-французски» показали работы наших художников

Пришло время связать французский и белорусский Брест новыми нитями – познакомить французских брестчан с современными художниками белорусского Бреста.

На выставке «Брест по-белорусски и по-французски» показали работы наших художников

Их взгляд на мир через призму искусства живописи, скульптуры, графики отмечен яркими красками индивидуальности, современности, понимания общих тенденций развития европейского искусства.

На выставке «Брест по-белорусски и по-французски» показали работы наших художников

Выставка из 37 работ 12 наших авторов совместно с выставкой «Белорусская Парижская школа. Прикосновение» отправится во Францию после 19 июля.

На выставке «Брест по-белорусски и по-французски» показали работы наших художников

Большая многосложная экспозиция, дополненная произведениями других белорусских и французских авторов, расскажет зрителям о том, чем мы похожи, а чем отличаемся. Может случиться, что мы тоже увидим и оценим. Позже.

На выставке «Брест по-белорусски и по-французски» показали работы наших художников

Лариса Финкельштейн поблагодарила за помощь и дружеское участие советника по культуре Республики Беларусь во Франции В. Корнева, сотрудников Выставочного зала в Бресте и его директора Е. Шевченко, Почетного консула Франции в Бресте Л. Стаецкого, председателя Брестского отделения БСХ Николая Кузьмича.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Художественная выставка «Брест по-белорусски и по-французски» открылась 9 июля 2020 года в Выставочном зале на Советской. Куратор выставки, основатель первой...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Минздрав исключил еще 12 государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика