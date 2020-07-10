На выставке «Брест по-белорусски и по-французски» показали работы наших художников

Источник материала: Виртуальный Брест

Художественная выставка «Брест по-белорусски и по-французски» открылась 9 июля 2020 года в Выставочном зале на Советской.





Куратор выставки, основатель первой белорусской галереи «Брама» Лариса Финкельштейн рассказала об идее проекта, которая родилась в 2019 году из сплава впечатлений от празднования 1000-летия белорусского Бреста и «I пленэра на колесах» под девизом «Впереди – Париж, за окном - Европа». Мир знает белорусских художников, ставших ведущими художниками Парижской школы XIX века, среди которых - М. Шагал, Х. Сутин, О. Цадкин, Ф. Леже - француз и муж белоруски. Мы считаем его «своим».





Пришло время связать французский и белорусский Брест новыми нитями – познакомить французских брестчан с современными художниками белорусского Бреста.





Их взгляд на мир через призму искусства живописи, скульптуры, графики отмечен яркими красками индивидуальности, современности, понимания общих тенденций развития европейского искусства.





Выставка из 37 работ 12 наших авторов совместно с выставкой «Белорусская Парижская школа. Прикосновение» отправится во Францию после 19 июля.





Большая многосложная экспозиция, дополненная произведениями других белорусских и французских авторов, расскажет зрителям о том, чем мы похожи, а чем отличаемся. Может случиться, что мы тоже увидим и оценим. Позже.





Лариса Финкельштейн поблагодарила за помощь и дружеское участие советника по культуре Республики Беларусь во Франции В. Корнева, сотрудников Выставочного зала в Бресте и его директора Е. Шевченко, Почетного консула Франции в Бресте Л. Стаецкого, председателя Брестского отделения БСХ Николая Кузьмича.