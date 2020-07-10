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Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трёх госклиник
10.07.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Указ №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», который вступит в силу с января 2021 года, подарит многим супружеским парам право на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения. Воспользоваться таким правом смогут супружеские пары, являющиеся гражданами Беларуси, при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний. Кроме того, возраст супруги не должен превышать 40 лет.
Финансирование расходов на одну попытку ЭКО предусматривается за счет средств республиканского бюджета. При этом таким правом смогут воспользоваться также супружеские пары, которые прибегали к попыткам ЭКО на платной основе.
Людмила Кеда подчеркнула, что сейчас в стадии разработки находится Национальный регистр бесплодных пар, что позволит контролировать очередность предоставления процедуры.
В целом на сегодняшний день в стране на вспомогательных репродуктивных технологиях специализируются восемь учреждений здравоохранения — три государственных и пять частных.
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