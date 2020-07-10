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Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трёх госклиник

10.07.2020 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Бесплатно сделать попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трёх госклиник
Бесплатно сделать одну попытку ЭКО в Беларуси можно будет на базе трех государственных учреждений здравоохранения, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Людмила Кеда.

Указ №171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», который вступит в силу с января 2021 года, подарит многим супружеским парам право на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения. Воспользоваться таким правом смогут супружеские пары, являющиеся гражданами Беларуси, при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний. Кроме того, возраст супруги не должен превышать 40 лет.

«На сегодняшний день определены три организации, в которых будут осуществляться бесплатные ЭКО: Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», Городской клинический родильный дом №2, а также Гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья», — рассказала Людмила Кеда.

Финансирование расходов на одну попытку ЭКО предусматривается за счет средств республиканского бюджета. При этом таким правом смогут воспользоваться также супружеские пары, которые прибегали к попыткам ЭКО на платной основе.

«В указе конкретно указано, что первая попытка будет предоставляться всем парам, независимо от того, выполняли ли оно попытку ЭКО платно. Единственное исключение составляют пары, у которых ЭКО может проводиться с использованием донорских половых клеток», — отметила главный специалист.

Людмила Кеда подчеркнула, что сейчас в стадии разработки находится Национальный регистр бесплодных пар, что позволит контролировать очередность предоставления процедуры.

В целом на сегодняшний день в стране на вспомогательных репродуктивных технологиях специализируются восемь учреждений здравоохранения — три государственных и пять частных.

«В целом эффективность программы ЭКО составляет 40-42% — это частота наступления беременности на перенос эмбрионов. В Беларуси репродуктологи хорошо подготовлены и оснащены, процент наступления беременности — на уровне общемировых», — добавила заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя» Ирина Дусь.

По информации БелТА

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