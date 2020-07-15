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Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19)

15.07.2020 10:38 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Минздрав разработал рекомендации для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) при проведении голосования:

Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19)

1. Организовать перед началом работы опрос каждого члена участковой комиссии по выборам Президента Республики Беларусь (далее – участковая комиссия) о состоянии здоровья. К работе участковой комиссии допускать лиц без признаков респираторной инфекции (повышенная температура тела, кашель, чихание и др.).

2. Обеспечить наличие и использование членами участковой комиссии средств защиты (маска, перчатки, по возможности лицевой щиток), дизенфицирующих средств для обработки рук и поверхностей.

3. Обеспечить соблюдение принципа социального дистанцирования при расстановке столов и стульев членов участковой комиссии, мест для наблюдателей, между избирателями, обеспечив расстояние не менее 1 метра друг от друга.

4. Обеспечить наличие в местах общего доступа (коридоры, фойе и др.) средств для дезинфекции кожных покровов/антисептика для обработки рук и контроль регулярной заправки дозаторов.

5. По возможности организовать разделение потоков входящих и выходящих лиц, разместив соответствующие указатели на полу, дверях или стенах.

6. Рекомендовать избирателям при посещении участка для голосования находиться в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки), а также использовать эти средства при организации для них голосования по месту нахождения (на дому). По просьбе члена участковой комиссии избиратель сдвигает маску и показывает лицо, чтобы быть идентифицированным.

7. Рекомендовать избирателям предъявлять документ, подтверждающий личность, в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии.

8. Рекомендовать избирателям использовать собственные авторучки для постановки подписи о получении бюллетеня в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, а также для заполнения бюллетеня.

9. Обеспечить обработку авторучек антисептиком после каждого избирателя.

10. Организовать проведение регулярной обработки (не реже 6 раз в течение дня выборов) дезинфицирующими средствами дверных ручек, перил, поверхностей в кабинах для голосования, столов и иных контактных поверхностей. В дни досрочного голосования обеспечить также проведение влажной уборки помещения, где проводится голосование, во время перерыва с 14 до 16 часов.

11. Рекомендовать держать двери в помещение для голосования и другие помещения, через которые перемещаются избиратели, открытыми.

12. Организовать регулярное проветривание помещений (без прерывания процесса голосования). В дни досрочного голосование обеспечить проветривание в перерыве с 14 до 16 часов.

13. После завершения голосования обработать снаружи ящик для голосования дезинфицирующим средством, а при организации голосования по месту нахождения избирателя обрабатывать ящик для голосования после посещения каждого избирателя.

14. Голосование по месту нахождения избирателя по возможности проводить без входа в жилое помещение и с соблюдением принципа социального дистанцирования, придерживаясь расстояния не менее 1 метра друг от друга.

    Пресс-служба Министерства здравоохранения

    Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19)

    Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19)

    Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19) Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19) Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19) Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19) Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19)
    Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19) Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19) Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19) Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19)

    		Минздрав разработал рекомендации при проведении голосования на выборах (COVID-19)

     
     
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