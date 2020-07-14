Содействовать формированию культуры здорового питания

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Республике Беларусь принят Закон № 144-З «О производстве и обращении органической продукции», который вступил в силу в ноябре 2019 года. Его цель — содействовать в формировании культуры здорового питания и использования земельных участков, водных объектов с применением технологий, позволяющих производить органическую продукцию.

Под органической продукцией, согласно данному Закону, понимаются продукты растительного, животного и микробиологического происхождения, предназначенные для употребления человеком в пищу или использования в качестве корма для животных, продовольственное сырье, предназначенное для производства пищевых продуктов, семена, полученные в результате производства органической продукции. Установлено, что органическая продукция должна быть отделена от неорганической на всех этапах ее производства.

При производстве органической продукции запрещается использовать земельные участки, водные объекты и (или) их части, подвергшиеся загрязнению отходами, химическими и радиоактивными веществами; применять химические удобрения, химические средства защиты растений, другие синтезированные химическим путем средства; использовать генно-инженерные организмы (ГМО), а также иные организмы, вещества и компоненты, в состав которых входят генно-инженерные организмы; использовать вещества синтетического происхождения, обладающие фармакологической или биологической активностью; применять ионизирующее излучение.

Законом определена возможность проводить добровольную сертификацию органической продукции, процессов ее производства субъектами хозяйствования в рамках национальной системы сертификации.

Юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получившие сертификат, включаются в Реестр производителей органической продукции. Реестр будет размещен на официальном сайте Госстандарта. Также производителям органической продукции предоставлено право наносить знак «Органический продукт» на потребительскую или транспортную упаковку.

Ирина ЯКУТА,

руководитель органа по сертификации продукции РУП «Слуцкий ЦСМС».