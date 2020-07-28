|
Опасная геомагнитная буря возникнет на Земле во вторник и среду
28.07.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Она будет настолько мощной, что способна нарушить работу электронных устройств и средств связи, передает
Подобная информация содержится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ Сергея Диденко.
«Настолько мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации», – говорится в сообщении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она будет настолько мощной, что способна нарушить работу электронных устройств и средств связи, передает sb.by ссылаясь на tass.ru. Подобная информация содержится в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)