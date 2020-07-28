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Опасная геомагнитная буря возникнет на Земле во вторник и среду

28.07.2020 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Опасная геомагнитная буря возникнет на Земле во вторник и среду

Она будет настолько мощной, что способна нарушить работу электронных устройств и средств связи, передает sb.by ссылаясь на  tass.ru.

Подобная информация содержится в докладе начальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ Сергея Диденко.

«Настолько мощная буря способна нарушить работу электронных устройств, средств связи и каналов телекоммуникации», – говорится в сообщении.

http://sb.by

 
 
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Она будет настолько мощной, что способна нарушить работу электронных устройств и средств связи, передает sb.by ссылаясь на  tass.ru. Подобная информация содержится в...
 
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