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Без очков — и с хорошим зрением. В Бресте лечат катаракту и меняют хрусталики за один день

28.07.2020 08:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При современном ритме жизни и активном использовании гаджетов, плохое зрение начинает беспокоить большинство людей. Нагрузка на глаза увеличивается в разы, что незаметно приводит к раннему развитию проблем с оптикой глаз, повышению внутриглазного давления, проблемам сетчатки и двигательной функции глаз. Многие заболевания требуют хирургического вмешательства.

Без очков — и с хорошим зрением. В Бресте лечат катаракту и меняют хрусталики за один день

Чтобы не просто избавиться от очков, а качественно посмотреть на мир, решение оперироваться просто неизбежно. Многие люди боятся этого слова. В голове рождается сотни негативных сценариев возможного исхода. Пациенты боятся боли и мысли, что что-то пойдет не так. Операция по замене хрусталика – это настоящий прорыв современной офтальмологии. Развеять мифы и страхи поможет опытный хирург-офтальмолог клиники «Новое зрение» – Светлана Шарафанович.

Посмотрите репортаж из операционной, в котором хирург рассказывает, что включает в себя операция по замене хрусталика и есть ли после нее какие-то ограничения. Репортаж снят прямо во время операции по замене хрусталика – можно своими глазами увидеть, как все происходит!

 
 
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