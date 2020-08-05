В Брестском областном онкодиспансере установили эмиссионный томограф

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском областном онкологическом диспансере после реконструкции открылось помещение радионуклидной лаборатории, где установили новый однофотонный эмиссионный томограф.





Главный врач Брестского областного онкологического диспансера Руслан Лукьяновский подчеркнул, что новый аппарат расширит возможности диагностики не только онкологических заболеваний, но и заболеваний кардиологических, урологических, эндокринологических, гинекологических.

– Однофотонный эмиссионный томограф венгерского производства –современный аппарат, который обладает очень широким спектром диагностических способностей. Его долго ждали не только мы, но и все наши пациенты со всей. Но в этот перерыв они не оставались без обследований: подобный аппарат есть в других учреждениях Брестчины. Дополнительно к томографу закупалось специальное инженерное оборудование, которое позволяет из изотопов производить так называемые радиофармпрепараты. Аппарат будет обслуживать не только бресатчан, но и жителей других регионов. Думаю, в ближайшее время первые пациенты уже смогут пройти обследования. Пока что нужно провести все подготовительные и пуско-наладочные работы, – рассказал Руслан Владимирович.





В Брестской области на учете находится порядка 42700 пациентов с различными онкологическими диагнозами. На сегодня Брестский онкодиспансер рассчитан на 373 пациента.

Заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк отметил, что данный томограф соответствует республиканскому уровню: «В каждой области есть такой аппарат. Перед нами стоит задача: оказывать более качественную, оперативную медицинскую помощь, в том числе и в онкологии. Онкологические заболевания, к сожалению, достаточно распространенные, поэтому задача государства – не на словах, а на деле оказывать помощь граждан. И мы движемся в этом направлении».

Стоимость эмиссионного томографа вместе со строительством обошлось в 1 миллион 970 тысяч рублей: половина суммы – оборудование вместе с аппаратом, вторая половина – проектно-сметная документация, строительные работы.

Работа лаборатории планируется в две смены. Ее пропускная способность – 40-50 пациентов в сутки.





Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) – это один из методов создания томографических изображений распределения радионуклидов, который используется для диагностики широкого спектра заболеваний различных органов и позволяет в кратчайшие сроки поставить пациенту точный диагноз. Широко используется в онкологии, и т.д.



