Жители микрорайона ЮЗМР-4 тоже хотят, чтобы их дети могли пользоваться школьным стадионом

Источник материала: Виртуальный Брест

Проблема микрорайона ЮЗМР-4 г. Бреста. Игра в футбол детей во дворе на детской площадке или на территории УПК-№11 г. Бреста. Можно ли?





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А где играть детям 8 лет и старше, если с футбольного поля УПК-№11 г. Бреста их выгоняют, а на детской площадке во дворе дома им тоже нет места (рядом играют малыши и куча припаркованных автомобилей).





Учебно-педагогический комплекс «Ясли-сад — начальная школа №11» открылся в новом юго-восточном микрорайоне Бреста в 2019 году. Как сказал на открытии помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич: "Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы раскрыть талант каждого ребенка".





Так вот, на территории УПК - №11 есть стадион с искусственным покрытием. Дети на каникулах должны оздоровляться, заниматься спортом, играть во всякие подвижные игры, а также обязательно гонять мяч. Но юным любителям футбола просто некуда деться.

На территорию стадиона УПК - №11 их не пускают. Неоднократные обращения родителей к директору школы ни к чему не привели.





Даже вариант с арендой футбольного поля товариществами собственников этого района директор школы не рассматривает. Проще закрыть всё на замок!!! И смотрите, дети, на этот стадион через забор!

В советские годы появление школы в микрорайоне означало не только возможность обучения ребёнка, вокруг учреждения образования создавалась спортивная инфраструктура со стадионом, беговыми дорожками и турниками, которыми мог пользоваться любой желающий во внеурочные часы. После уроков на территориях школ можно было встретить мам с колясками, на стадионе - футболистов, да и сами школьники после занятий могли подтянуть свою физическую форму. В наше время учреждения образования отгородились заборами, оправдывая это целями безопасности.

С закрытием доступа к школьным стадионам - одни дети сменят занятие спортом на компьютерные игры, другие на пиво в подъезде....

КАК ДОБИТЬСЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИГРАТЬ ДЕТЯМ НА СТАДИОНЕ ЛЕТОМ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ???