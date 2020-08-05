ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жители микрорайона ЮЗМР-4 тоже хотят, чтобы их дети могли пользоваться школьным стадионом

05.08.2020 10:46 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Проблема микрорайона ЮЗМР-4 г. Бреста. Игра в футбол детей во дворе на детской площадке или на территории УПК-№11 г. Бреста. Можно ли?

Жители микрорайона ЮЗМР-4 тоже хотят, чтобы их дети могли пользоваться школьным стадионом

фото - из архива сайта

А где играть детям 8 лет и старше, если с футбольного поля УПК-№11 г. Бреста их выгоняют, а на детской площадке во дворе дома им тоже нет места (рядом играют малыши и куча припаркованных автомобилей).

Жители микрорайона ЮЗМР-4 тоже хотят, чтобы их дети могли пользоваться школьным стадионом

Учебно-педагогический комплекс «Ясли-сад — начальная школа №11» открылся в новом юго-восточном микрорайоне Бреста в 2019 году. Как сказал на открытии помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич: "Здесь созданы все необходимые условия для того, чтобы раскрыть талант каждого ребенка".

Жители микрорайона ЮЗМР-4 тоже хотят, чтобы их дети могли пользоваться школьным стадионом

Так вот, на территории УПК - №11 есть стадион с искусственным покрытием. Дети на каникулах должны оздоровляться, заниматься спортом, играть во всякие подвижные игры, а также обязательно гонять мяч. Но юным любителям футбола просто некуда деться.

На территорию стадиона УПК - №11 их не пускают. Неоднократные обращения родителей к директору школы ни к чему не привели.

Жители микрорайона ЮЗМР-4 тоже хотят, чтобы их дети могли пользоваться школьным стадионом

Даже вариант с арендой футбольного поля товариществами собственников этого района директор школы не рассматривает. Проще закрыть всё на замок!!! И смотрите, дети, на этот стадион через забор!

В советские годы появление школы в микрорайоне означало не только возможность обучения ребёнка, вокруг учреждения образования создавалась спортивная инфраструктура со стадионом, беговыми дорожками и турниками, которыми мог пользоваться любой желающий во внеурочные часы. После уроков на территориях школ можно было встретить мам с колясками, на стадионе - футболистов, да и сами школьники после занятий могли подтянуть свою физическую форму. В наше время учреждения образования отгородились заборами, оправдывая это целями безопасности.

С закрытием доступа к школьным стадионам - одни дети сменят занятие спортом на компьютерные игры, другие на пиво в подъезде....

КАК ДОБИТЬСЯ РАЗРЕШЕНИЯ ИГРАТЬ ДЕТЯМ НА СТАДИОНЕ ЛЕТОМ И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ???

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Проблема микрорайона ЮЗМР-4 г. Бреста. Игра в футбол детей во дворе на детской площадке или на территории УПК-№11 г. Бреста. Можно ли? фото - из архива сайта А где...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Здоровья

Свежие газеты

04.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
05.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Здоровья)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика