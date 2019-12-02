Ученые выяснили, какая часть женской груди больше привлекает взгляд

Источник материала: IT.Tut.by

Пластические хирурги использовали технологию отслеживания взгляда, чтобы определить, на какую часть женской груди чаще всего смотрят оба пола. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Plastic and Reconstructive Surgery .



Фото: Victoria Strukovskaya / Unsplash

Это было сделано в целях косметической и реконструктивной хирургии, чтобы выяснить, что разные люди считают красивым.

Исследователи попросили 50 мужчин и 50 женщин оценить восемь различных типов молочных желез с точки зрения эстетики и симметрии. Команда использовала технологию отслеживания глаз, чтобы определить, на какие части груди смотрел каждый человек — и как долго.

В итоге оказалось, что три четверти отведенного промежутка времени взгляд участников (как мужчин, так и женщин) был сосредоточен на нижней части груди и в области сосков, которые, как было установлено, являются «наиболее распространенной точкой начальной фиксации».

Как сказал автор статьи Петр Петруский (Piotr Pietruski) из Мемориальной больницы в Варшаве, «технология отслеживания глаз может обеспечить лучшее понимание визуального восприятия эстетики и симметрии груди».