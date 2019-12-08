В США продлят жизнь стареющим бомбардировщикам, убрав часть их возможностей

Источник материала: IT.Tut.by

Ресурс сверхзвуковых бомбардировщиков B-1B Lancer военно-воздушных сил США, которые сильно устарели, может быть продлен, если убрать у них возможность быстрого полета над самой землей. Об этом пишет military.com.





Изначально B-1B производился как самолет для третьей мировой и имел функцию TERFLW (tarrain follow — «следование над землей») — быстрого полета на малых высотах, чтобы преодолеть противовоздушную оборону. Такой полет был эффективен для выполнения боевой задачи, но приводил к сильному износу деталей машины.

При этом, отмечают американские военные, на протяжении десятилетий пилоты B-1B участвовали в боевых действиях, работая в основном на Ближнем Востоке против террористов. Как правило, противовоздушная оборона у противников США в этом регионе была слабой, и функция TERFLW не требовалась.

Поэтому изнашивать впустую планер, летая на малых высотах, зачастую бессмысленно. В результате имеет смысл лишить самолет возможности таких полетов, пожертвовав ненужным преимуществом, но повысив надежность конструкции. Также в новом качестве B-1B Lancer может нести больше боеприпасов.

Сегодня B-1И lancer — единственный сверхзвуковой бомбардировщик США. Он стоит на вооружении с восьмидесятых годов XX века, всего в строю таких самолетов около 60, но боеспособность большинства вызывает вопросы .