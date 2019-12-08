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Еще на двух станциях метро заработал бесплатный Wi-Fi (к концу года обещают новые)

09.12.2019 18:39 — Новости Hi-Tech | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заработал бесплатный Wi-Fi еще на двух станциях метро, до конца года обещают подключить еще пару станций. Об этом сообщает интернет-оператор «Деловая сеть».


Фото: unsplash.com

В декабре «Деловая сеть» запустила бесплатный Wi-Fi на станциях метро «Академия наук» и «Площадь Якуба Коласа».

Всего к Wi-Fi в метро можно подключиться на 10 станциях. Проект оператора стартовал в начале этого года.

До конца 2019-го «Деловая сеть» планирует запустить бесплатный Wi-Fi на еще двух  станциях метро.

Free Wi-Fi Minsk — это городская общественная сеть бесплатного Wi-Fi по всему Минску. Сеть объединяет около 100 локаций, включая метро, крупные торговые центры, кафе, банки и заправки. Вот здесь можно посмотреть, где уже есть точки доступа.

 
Теги: Минск
 
 
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Заработал бесплатный Wi-Fi еще на двух станциях метро, до конца года обещают подключить еще пару станций
 
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